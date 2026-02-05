En Ceres se jugó el partido inaugural de la 3° edición de la Copa de Fútbol “Departamento San Cristóbal”

Este miércoles 4 de febrero, por la noche, comenzó la 3° edición de la Copa de Fútbol “Departamento San Cristóbal” 2026, con el encuentro inaugural entre el local Club Atlético Ceres Unión vs.Club Independiente de San Cristóbal, que integran el Grupo B.

Con un buen marco de público, que disfrutó de un vibrante partido dirigido por el arbitro Angelo Cornaglia, el encuentro finalizó 1 a 1 con goles de Nicolás Alvez de Souza para el local y de Matias Caballero para la visita.

El desarrollo de esta primera fecha, comprende otros cinco cotejos restantes, que se jugarán entre jueves, viernes y domingo. Una de las innovaciones para esta 3° edición es que los partidos son transmitidos en vivo, en forma libre y gratuita -por el streaming oficial de la Copa Departamental- a través de la plataforma de youtube.

Conferencia de prensa

Antes del comienzo del partido, en el curso de una presentación y conferencia de prensa encabezada por el senador Felipe Michlg (mentor del torneo) los organizadores brindaron todos los detalles del certamen que reúne a 12 equipos del departamento San Cristóbal, que juegan en diferentes ligas de la región (8 en la Ceresina, 2 en la Rafaelina y 2 en la de San Francisco).

Durante la presentación también se destacó la presencia del diputado Marcelo González, el secretario de deportes de la Provincia Fernando Maletti, el director de Deportes Zona Norte, Brian Mackiewicz, el colaborador en la organización de la Copa, Alejandro Gastaldi; el presidente de la Liga Ceresina de Fútbol, Jorge Keller; el secretario de la Liga de Fútbol de San Francisco, Daniel Ardusso; además de dirigentes y representantes de los 12 clubes participantes. También estuvieron presentes la intendenta local Alejandra Dupouy, el intendente de Suardi Leandro Gastaldi, los presidentes comunales de Hersilia (Silvana Romero), de La Rubia (Juan Cruz Dupouy) y de Moisés Ville (Marcelo Lind), además de autoridades locales y departamentales.

Al término de las preguntas y repuestas, los organizadores entregaron a los representantes de los 12 clubes 10 pelota de fútbol oficiales, además de la previa distribución de pórticos de ingresos, totem apoya pelotas y cartelería alusiva de la renovada estética del torneo.

En la oportunidad, las autoridades también detallaron que los clubes por solo participar tienen “un ingreso de 3 millones para cubrir viáticos y traslados, además de un ingreso extra por la televisación, a través del streaming exclusivo de la copa. Asimismo, el premio será mayor para los equipos que lleguen a la final. También hay que tener en cuenta que no tienen gastos arbitrales y que la recaudación por entradas y buffet es para los clubes”. Además como en las ediciones, anteriores se entregaran en los partidos finales trofeos y medallas al primero y segundo de cada copa (oro y plata).

El senador Michlig agradeció especialmente el acompañamiento del gobierno provincial que conduce Maximiliano Pullaro y a Lotería de la Provincia que preside Daniel Dilena. Además de subrayar que «la Copa cuenta con el apoyo del diputado González y el mió como Senador departamental», todo lo cual permite “sostener esta competencia que ya es parte de la agenda deportiva del departamento y brindarles a los clubes la posibilidad de ir adquiriendo rodaje de cara a las otras competencia oficiales que deben afrontar en el resto del año”.

“Ya es un campeonato oficial”

Finalmente Felipe Michlig agregó que «la Copa Departamento San Cristóbal de Fútbol ya es un torneo oficial, que será fiscalizado y auspiciado por la Federación santafesina de Fútbol, lo que refuerza su jerarquía institucional y deportiva. El trabajo mancomunado de la dirigencia de todos los clubes y de la Ligas, demuestra que es posible hacer que el deporte siga creciendo y afianzando los buenos valores”.

«Este reconocimiento oficial permite que el Campeón acceda un cupo para jugar la destacada “Copa Santa Fe” , que organiza el Gobierno de la Provincia, al igual que el derecho de disputar la 2° edición de la Copa Bidepartamental (con el departamento Castellanos) y el Torneo Regional Amateurs del consejo federal»; confirmó el Senador Felipe Michlig, al momento de agradecer “el acompañamiento de Federación Santafesina de Fútbol, agradeciendo especialmente a su presidente, Carlos Lanzaro”.

El Secretarios de deportes de la Provincia, Fernando Maletti, destacó el crecimiento y consolidación de este torneo que «comenzó como un sueño, y que por la pasión y empuje de Felipe y Marcelo hoy es una realidad, que tenemos la obligación de cuidar porque es una gran competencia que ayuda a los clubes y al deporte en general».

Fixture – Fase de Grupos

Grupo A

• -Sportivo Suardi vs. Club Unión Social y Deportiva Hersilia (vier 06)

• -Club Unión Deportiva Arrufó vs. Club Unión Cultural y Deportiva San Guillermo (juev 05)

Grupo B

• Ferro Dho de San Cristóbal vs. Club Atlético San Lorenzo de Ambrosetti (vier 06)

• Club Atlético Ceres Unión vs. Club Independiente de San Cristóbal (1 – 1)

Grupo C

• Asociación Deportiva Juniors Club (ADJC) vs. Club Atlético Libertad Trinidad de Villa Trinidad (Dom 08)

• Tiro Federal de Moisés Ville vs. Club Central Argentino Olímpico de Ceres (vier 06)

Nueva cancha de padel en CACU



Previo a las actividades de la Copa de Fútbol el senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González, la intendente Alejandra Dupouy y el secretario de deportes de la Provincia Fernando Maletti, acompañaron al presidente del Club Daniel escobar en la inauguración de la nueva cancha de padel «construida con un aporte del programa Brigadier del gobierno provincial, apoyo privado y del club».

También se destacó la presencia del vicepresidente de la institución Normando Monteserin, de la tesorera Edit Garioni y de la secretaria Mariana Ferrari.