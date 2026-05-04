Las Toscas: Aprehenden a un motociclista por desobediencia durante un control en zona rural

El hombre no tenía documentación del vehículo y reaccionó de forma violenta ante el secuestro del rodado.

En la mañana del 2 de mayo de 2026, alrededor de las 10:50 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX Las Toscas llevó adelante un procedimiento en el marco de un control vehicular en un camino rural de calle 137.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta Guerrero Day 70 c.c., cuyo conductor, un hombre mayor de edad, manifestó no contar con la documentación correspondiente del rodado.

Al ser informado de que el vehículo sería secuestrado conforme al decreto provincial 460/22, el sujeto reaccionó de manera violenta, profiriendo insultos y negándose a firmar la notificación, lo que dificultó el normal desarrollo del procedimiento.

Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y traslado a sede policial por el delito de desobediencia a la autoridad.

Se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (M.P.A.), que continuará con las actuaciones correspondientes.