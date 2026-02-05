Empresas santafesinas pueden descontar parte del costo eléctrico de Ingresos Brutos

Provincia reglamentó un nuevo beneficio de la Ley Tributaria 2026 que permite a industrias, comercios y servicios de alojamiento computar como crédito fiscal el importe básico de la factura de luz. Los topes van del 10 % al 30 % del impuesto determinado, y el trámite será totalmente digital.

El Gobierno de Santa Fe avanzó con su agenda de alivio impositivo y acompañamiento a la producción al poner en vigencia un nuevo beneficio previsto en la Ley Tributaria 2026. A partir de su reglamentación, empresas de la provincia podrán deducir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos una parte de lo que pagan por el servicio de energía eléctrica, tanto a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) como a cooperativas subdistribuidoras.



En cumplimiento de lo establecido por la ley, las firmas santafesinas ya pueden generar el descuento del valor abonado por electricidad al momento de liquidar Ingresos Brutos. La medida alcanza a contribuyentes que desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios de alojamiento, y habilita a tomar como crédito fiscal el importe básico que figura en la factura eléctrica, con topes que oscilan entre el 10 % y el 30 % del Ingresos Brutos, según el tipo de actividad y el tamaño de la empresa.



El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó el alcance de la política: “Estas medidas de alivio fiscal previstas en la Ley Tributaria, sumadas a otros beneficios, permiten que alrededor de 211.000 comercios tributen con una alícuota neta de entre el 1,5 % y el 2,5 %, reduciendo de manera significativa lo que abonan por Ingresos Brutos”. Además, adelantó que el Ejecutivo desplegará una estrategia de difusión junto con cámaras y sectores representativos “para que todos los contribuyentes conozcan y puedan acceder a estas herramientas”.

Cómo se aplica el beneficio por actividad

En el caso de la actividad industrial, el esquema está dirigido tanto a grandes demandas como a pequeñas demandas con tarifa industrial, siempre que los ingresos anuales se encuentren dentro de los límites fijados por la normativa nacional para micro, pequeñas y medianas empresas. Para estos contribuyentes, el crédito fiscal podrá alcanzar hasta el 30 % del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, transformando el costo energético en un alivio concreto al momento de tributar.



Para las actividades comerciales y los servicios de alojamiento, también se habilita el descuento del importe básico de la factura eléctrica, con topes diferenciados: hasta el 30 % del impuesto para micro y pequeñas empresas, y hasta el 10 % en el caso de medianas compañías, siempre dentro de los rangos de facturación previstos por la normativa.



En términos prácticos, una parte de lo que las empresas pagan mensualmente por energía puede convertirse en un crédito que reduce directamente el monto de Ingresos Brutos a abonar. Si el crédito generado en un mes supera el tope permitido, el excedente podrá trasladarse a los meses siguientes dentro del ejercicio fiscal 2026.



El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, destacó el trabajo coordinado con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el diálogo con los sectores económicos: “Impulsamos este beneficio porque permite deducir uno de los insumos de mayor peso en la estructura de costos productivos, como es la energía eléctrica”.

Trámite digital y control estatal

La reglamentación establece un procedimiento completamente digital. La gestión se realiza a través del Sistema Integral de Administración Tributaria de la Administración Provincial de Impuestos, donde los contribuyentes pueden autorizar sus suministros eléctricos y consultar los pagos computables como crédito fiscal, utilizando información ya disponible en los registros del Estado.



Desde el Ministerio de Economía remarcaron que esta política busca aliviar uno de los costos centrales de la actividad productiva, fortalecer la competitividad de las empresas santafesinas y acompañar a quienes invierten y generan empleo. Asimismo, confirmaron que se continuará trabajando de manera articulada con cámaras empresariales y asociaciones sectoriales para facilitar la implementación del beneficio.