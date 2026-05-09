Columna de opinión: “Que pena me da Las Toscas“

Por Carlos Richter

Que está pasando? Ya llevamos 150 días de gobierno y no encontramos los vecinos soluciones a problemitas que son sencillos de solución y los transformamos en problemones.



Las calles de transitables por el ripiado existente hasta que se los cubrió con tierra Hoy intransitables.



Las aguas que «quedan» por no seguir las obras por CAPRICHO, fueron cambiadas para «comprar» una motoniveladora, un camión y un carro Admosférico.»PARA»???



Se hablo mucho de la falta de Iluminación y hoy los barrios siguén peor, y las calles del centro muchas luminarias faltan y lo peor es que tampoco soluciones tiene.



Acción social no da soluciones a las personas que necesitan ayuda alimentarias, sanitaria y social, » esa ayuda no es nuestro problema.



Tenemos 18 funcionarios y no hay soluciones, estamos empantanados, no rendimos cuentas al Concejo, no enviamos los estados contables mensuales (Obligación de hacerlos mensualmente) control de los concejales y el Público en General.



No se sabe todavía cuanto cobra el Int. Y los funcionarios de Primera, de Segunda y de Tercera categoría.



Si para limpiar cunetas, tirar tierra sobre el ripiado, destruir las calles de la colonia, enloquecerse cuando llueve y juntar ramas. Fueron electos creo que las aspiraciones de sus votantes es muy pobre, lamento profundamente por ellos y la comunidad toda. No es una CRÍTICA, es una reflexión de un ciudadano casi octogenario que quiso, y quiere ver una localidad , Vivible, Próspera y Pujante. Por lo que trabajé toda mi vida.



Disculpa si hiero o molesto con mis reflexiones.