Provincia fortalece al sector citrícola del norte santafesino con más de $83 millones

A través del Ministerio de Desarrollo Productivo, destinará fondos para asistir financieramente a productores citrícolas a través de un fondo rotatorio administrado por la Asociación para el Desarrollo Regional de Reconquista. “El acceso al financiamiento es clave para acompañar el crecimiento de nuestros productores y potenciar el desarrollo regional”, destacó el ministro Gustavo Puccini.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, otorgó un aporte no reintegrable de $ 83.200.000 a la Asociación para el Desarrollo Regional (ADER) de Reconquista, destinado a fortalecer la actividad citrícola en el norte provincial.



La medida permitirá conformar un fondo rotatorio de $ 80 millones para brindar asistencia financiera a productores citrícolas y cubrir erogaciones de capital vinculadas al desarrollo de la actividad. Además, se destinarán $ 3,2 millones para afrontar gastos administrativos y bancarios necesarios para la implementación de la línea.



La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Cooperativas y Mutuales, en articulación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con el objetivo de acompañar a uno de los sectores productivos estratégicos del norte santafesino y promover herramientas de financiamiento accesibles para pequeños y medianos productores.



El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la importancia de “generar mecanismos que fortalezcan las economías regionales y permitan sostener el entramado productivo local. El acceso al financiamiento es clave para acompañar el crecimiento de nuestros productores y potenciar el desarrollo regional”, afirmó.

Condiciones para el otorgamiento de los préstamos

La línea de créditos estará destinada a la adquisición de bienes de capital vinculados a la actividad citrícola, como tanques de agua, plantas citrícolas, insumos y otros elementos relacionados.



Los préstamos podrán alcanzar hasta $ 35 millones, con un plazo de devolución de hasta 60 meses y un período de gracia de 24 meses para productores en actividad y de 36 meses para quienes se inician en la actividad.



Además, contemplan cuotas mensuales o semestrales según determine cada beneficiario, una tasa anual del 12 %, sistema de amortización francés, con gastos de otorgamiento del 4 % y garantías a satisfacción de la entidad administradora.