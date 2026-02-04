Villa Ocampo: Mapa oficial de la XIII Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que ya se encuentra disponible el mapa oficial de la XIII Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás, una herramienta fundamental para que vecinos, visitantes y medios de comunicación puedan ubicarse y disfrutar de todas las propuestas del evento de manera organizada y segura.

El mapa detalla la disposición integral del predio, incluyendo los principales sectores y servicios:

Escenario principal

Sectores gastronómicos

Stands de emprendedores y Expo Turismo

Oficina de Turismo

Sector destinado a autoridades

Espacio de prensa

Cantinas

Baños químicos (mixtos y exclusivos para mujeres)

Asistencia médica

Estacionamiento exclusivo para motos

Zonas con circulación vehicular restringida y calles cerradas



Asimismo, se recuerda que está prohibido estacionar dentro del predio y a los costados de la Ruta Nacional Nº 11, medida dispuesta para garantizar la seguridad vial y el correcto desarrollo de la fiesta.

El espacio destinado a prensa se encuentra debidamente identificado en el mapa, ubicado junto al escenario principal, junto a un banner institucional, y será el lugar habilitado para la realización de notas y entrevistas a las autoridades durante el evento.

Desde la organización se solicita a los medios acreditados y a quienes deseen realizar notas a las autoridades que se dirijan a este espacio, a fin de garantizar una cobertura ordenada y un mejor desarrollo de la agenda institucional.

La Municipal de Villa Ocampo, invita a la comunidad y a quienes visiten la ciudad a consultar el mapa con anticipación, respetar las señalizaciones y disfrutar de una fiesta pensada para compartir, celebrar y poner en valor nuestro patrimonio natural.