Las Toscas: Avisos de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción»

Los frailes Siervos de María de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Las Toscas, tienen el honor de invitar a la comunidad a la celebración de la Santa Misa en honor a San Peregrino Laziosi, patrono de los enfermos de cáncer, en el marco de los 300 años de su canonización.   

Invitan a todos los fieles de la ciudad a participar y, a quienes tengan en la familia algún paciente oncológico, aproximarlo para que reciba la bendición con el óleo devocional de San Peregrino.

Fecha: Miércoles, 4 de febrero de 2026 

Hora: 20:00 (8:00 p.m.) 

Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Las Toscas

