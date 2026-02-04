En Hersilia se realizó el sorteo de 10 viviendas construidas por la provincia

Este martes 3 de febrero de 2026, en la localidad de Hersilia se llevó a cabo el sorteo de 10 viviendas, en el marco de los programas habitacionales impulsados por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la administración comunal, con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda a familias de la comunidad.

El acto fue encabezado por el senador provincial Felipe Michlig, el diputado provincial Marcelo González, la presidenta comunal, Silvana Romero, junto a la presencia del director provincial de Intervención de Hábitat, Ramses Medina, personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, entre otros funcionarios locales y familias inscriptas.

Sorteos y beneficiarios

Durante la jornada se procedió al sorteo de los distintos cupos previstos. En el cupo destinado a fuerzas de seguridad, la asignación fue directa, al coincidir la cantidad de postulantes con la cantidad de viviendas disponibles. En el cupo por discapacidad, se sorteó un titular y cinco suplentes, mientras que en el cupo de demanda general se sortearon ocho titulares y quince suplentes.

El senador Michlig subrayó que la vivienda es un derecho fundamental que debe garantizarse con políticas públicas sostenidas, y valoró al actual gobierno provincial como un gobierno cercano, presente y con respuestas, destacando que ese compromiso permite seguir mejorando la calidad de vida de los santafesinos y de las familias del departamento San Cristóbal. En tal sentido, agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro, al ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, al titular de Vivienda y Urbanismo Lucas Crivelli y a Ramses Medina por el trabajo articulado que permitió concretar esta obra en Hersilia.

Acompañamiento permanente

Por su parte, la presidenta comunal Silvana Romero agradeció la presencia de las autoridades, vecinos y medios de comunicación, y destacó especialmente el acompañamiento del senador Felipe Michlig, del diputado Marcelo González y del equipo de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, resaltando el trabajo de las áreas notarial y social. Asimismo, subrayó la importancia del rol de los vecinos como garantes de la transparencia del proceso.

Romero remarcó que se trata de su primera experiencia sorteando diez viviendas, a las que definió como “diez sueños”, y valoró el intenso trabajo realizado para cumplir con cada una de las instancias previstas.

Trabajo conjunto y transparencia en el procedimiento

El director provincial de Intervención de Hábitat, Ramses Medina, agradeció el recibimiento en el departamento San Cristóbal y destacó el trabajo conjunto entre la Provincia, la comuna y los legisladores presentes. Explicó que, además de la licitación de las viviendas por parte del gobierno provincial, fue clave el esfuerzo local para concretar la infraestructura necesaria, una obra de gran magnitud que incluyó gestiones rápidas con la EPE, apertura de calles, veredas, iluminación pública e instalación eléctrica.

Medina señaló que las viviendas y la infraestructura presentan un avance muy prolijo y anticipó que en poco tiempo se estará regresando a la localidad para inaugurar formalmente las diez viviendas. También remarcó la importancia de realizar los sorteos en la localidad, permitiendo que los vecinos puedan presenciar la transparencia del procedimiento, y explicó que se trata de un sorteo de preselección y ubicación, sujeto a la posterior verificación de la documentación declarada por los inscriptos.

“Se continuarán gestionando más viviendas”

Finalizado el acto, las autoridades realizaron una recorrida por las viviendas, oportunidad en la que el senador Felipe Michlig destacó que, si bien ya fueron sorteadas las 10 viviendas, el trabajo no concluye allí, y adelantó que, además de las 3 viviendas en lote propio, se continuará gestionando junto a la presidenta comunal Silvana Romero nuevas soluciones habitacionales para los vecinos de Hersilia, como se viene haciendo en todo el departamento San Cristóbal, con el acompañamiento del diputado Marcelo González.