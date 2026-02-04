Villa Ocampo: Información operativa para la XIII Fiesta Nacional de los Humedales

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a los medios de comunicación y a la comunidad en general una serie de disposiciones organizativas en el marco de la XIII Fiesta Nacional de los Humedales – Jaaukanigás, que se desarrollará este sábado.

Con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del evento y facilitar la cobertura periodística, se brindan las siguientes precisiones:



• Se recomienda al público asistir con silleta y utilizar repelente, considerando las características del entorno natural.

• El tránsito vehicular permanecerá cortado:

• El día viernes, a partir de las 21 h, sobre Avenida San Martín, entre Santiago Aranda y RN N.º 11.

• El día sábado, sobre Avenida San Martín, entre Bulevar Obligado y RN N.º 11.

• Estará permitido el estacionamiento en doble mano sobre Bulevar Obligado, en el tramo comprendido entre 25 de Mayo y Mitre.

• Se encuentra prohibido estacionar al costado de la Ruta Nacional N.º 11.

• El sector exclusivo de estacionamiento para motos estará ubicado sobre Bulevar Obligado, entre Avenida San Martín y Francisco Conti.

• Se solicita a las familias colaborar evitando que los niños jueguen sobre las letras de la ciudad, apelando al cuidado de los espacios públicos.

Desde la organización se agradece la colaboración de los medios de comunicación y de la comunidad en general para el normal desarrollo de este evento que celebra la identidad y el patrimonio natural de nuestra región.