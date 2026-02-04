Santa Fe activa incentivos fiscales para reducir Ingresos Brutos y estimular el empleo

El Gobierno Provincial puso en vigencia los beneficios previstos en la Ley Tributaria 2026. Las empresas que incorporen trabajadores formales pueden deducir del impuesto el equivalente a un sueldo bruto por cada nuevo empleado. El trámite ya puede iniciarse por vía digital y apunta a aliviar la carga impositiva y dinamizar la actividad económica.

Provincia comenzó a ejecutar su agenda de reducción impositiva con la entrada en vigencia de los beneficios establecidos en la Ley Tributaria 2026. Entre las principales medidas figura la posibilidad de deducir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos el equivalente al salario bruto de los nuevos trabajadores contratados durante este año, trámite que ya puede gestionarse por vía web. La iniciativa busca acompañar a quienes producen, invierten y generan empleo, y al mismo tiempo fortalecer la actividad económica en todo el territorio provincial.



Uno de los ejes de esta política tributaria está orientado a incentivar la creación de empleo registrado. Los contribuyentes que incrementen su dotación de personal en 2026 podrán descontar de Ingresos Brutos el equivalente a un sueldo bruto por cada nuevo trabajador incorporado, siempre que se verifique un aumento real de la nómina respecto de la existente al 30 de noviembre de 2025. El monto del beneficio tiene como límite el valor del índice Ripte, que refleja el promedio de los salarios formales a nivel nacional. Así, cada nuevo puesto de trabajo se traduce en una reducción concreta del impuesto a pagar.



El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó el alcance de la decisión: “Santa Fe comenzó a cumplir con su propia agenda de baja de impuestos, primero con la devolución de saldos a favor -liberando a las pymes santafesinas de actuar como agentes de retención- y ahora brindando a los empleadores la posibilidad de descontar de Ingresos Brutos el salario de los nuevos trabajadores que incorporen”.



Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, subrayó el carácter novedoso de la iniciativa: “Es una medida inédita en la provincia que busca incentivar el mercado laboral y generar oportunidades al sector privado en un contexto complejo. Además, forma parte de un conjunto de programas que impulsamos junto al gobernador Maximiliano Pullaro para estimular la producción, la inversión y la competitividad empresarial”.

Cómo funciona el beneficio

Para determinar el crecimiento de la planta de trabajadores, se toma como referencia la cantidad de empleados que cada empleador tenía al 30 de noviembre de 2025 o el promedio de los meses previos. Se considera que existe incremento cuando, en cualquier mes de 2026, la nómina supera ese nivel de base. El beneficio se aplica mes a mes y el monto deducible está limitado por el valor del índice Ripte.



En términos prácticos, cada nuevo puesto de trabajo generado en Santa Fe se convierte en un crédito fiscal que reduce directamente el monto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que debe abonar el empleador.



El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, remarcó el enfoque integral de la política: “Esta medida es el resultado de un trabajo interdisciplinario entre los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con una mirada que va más allá de lo estrictamente tributario”. Y añadió: “Estamos generando un círculo virtuoso entre la reducción del pago de Ingresos Brutos y el fomento del empleo formal”.

Gestión digital, ágil y transparente

La reglamentación establece un procedimiento completamente digital para solicitar el beneficio, a través del portal http://www.santafe.gov.ar/api, lo que permite una gestión ágil, trazable y basada en información ya disponible en los registros del Estado.



Desde el Ministerio de Economía informaron que, de manera articulada con cámaras empresariales y sectores productivos, se desplegará una estrategia de difusión para facilitar la implementación de estos incentivos.



La medida implica una baja efectiva de impuestos, ya que reduce el tributo a pagar en función de la generación de empleo genuino. Al mismo tiempo, promueve el trabajo registrado, dinamiza la actividad económica y acompaña a quienes invierten y producen en la provincia.