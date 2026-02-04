Día Mundial contra el Cáncer: En 2025, Provincia garantizó el acceso a tratamientos de más de 1.700 pacientes

El año pasado se gestionaron más de 10.000 tratamientos con drogas oncológicas para pacientes que se atienden en los hospitales públicos. Además se implementaron estrategias como Agendá Salud para facilitar la detección temprana y se fortalece el acompañamiento de pacientes a través de una estrategia de seguimiento telefónico personalizado de casos.

En el Día Mundial contra el Cáncer, el Ministerio de Salud de Santa Fe recuerda la importancia de hábitos preventivos, controles y estudios para la detección temprana, que implementa a través de su Agencia de Control del Cáncer.



“En la provincia y en el resto del país, el cáncer es una de las principales causas de muerte, en segundo lugar, luego de las enfermedades cardiovasculares”, remarcó el director de la Agencia, Alejandro Chinellato, quien detalló que entre los más diagnosticados en la provincia se encuentran el cáncer de mama, el colorrectal, de pulmón, de próstata y cáncer de cuello uterino.



“Estas fechas son importantes para recordar que la prevención del cáncer empieza en lo cotidiano, con una alimentación saludable, manteniéndose activo y evitando fumar”, señaló. En esta línea, sostuvo que “a partir de las prioridades de gestión definidas por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, la Provincia fortaleció durante 2024 y 2025 una política integral frente al cáncer, que combina acceso a tratamientos, prevención y acompañamiento de pacientes”.



De acuerdo con datos del área de Auditoría del organismo, en relación con la atención que reciben los pacientes de la salud pública, en 2025, 1.765 pacientes accedieron a 10.118 tratamientos con drogas oncológicas. En esta línea, el director de la Agencia, recordó que “para garantizar los tratamientos oncológicos, a través de las compras centralizadas, la Provincia adquirió durante el año pasado 62 productos farmacéuticos, por $ 951.733.085, con un ahorro del 92 % respecto del valor de mercado”.

Prevenir y acompañar en el cuidado



En cuanto a las estrategias de atención primaria, destacó la experiencia de Agendá Salud que se implementó en el último semestre de 2025 y que continuará este año para facilitar el acceso a estudios y controles en centros de salud, organizados en un mismo día y lugar.



En una primera etapa, más de 1.800 hombres y mujeres, entre 25 y 75 años, accedieron a los controles en distintas localidades, fundamentalmente del centro norte de la provincia. En total se realizaron más de 900 controles ginecológicos con PAP, para la prevención del cáncer de cuello uterino, 700 turnos de mamografía; y 500 test de sangre oculta en materia fecal, para la prevención del cáncer de colon. Además, controles de talla y peso, presión y vacunación.



“Fue una excelente estrategia que ordenó circuitos de atención garantizando acceso oportuno y concentrando múltiples atenciones de salud en una misma mañana”, explicó el director provincial, y anticipó que Agendá Salud se replicará en más localidades durante el 2026. “Estas y otras acciones, como las generadas durante Octubre Rosa, mes de la concientización por el cáncer de mama, son clave para acercar acciones de prevención”.



Por otro lado, durante 2025 se potenció y diversificó la Navegación de Pacientes que realiza la Agencia, que consiste en una asistencia individualizada, realizada de manera telefónica por personal de salud, con el objetivo de facilitar el contacto directo con el sistema en instancias de seguimiento, para asegurar la realización oportuna de estudios de control (tamizaje poblacional), y para el acompañamiento de los tratamientos cuando corresponde.



Esta fue la herramienta de seguimiento de 580 mujeres a las que alcanzó el Programa de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, con la asignación de turnos de colposcopía y biopsia a 369 mujeres testeadas con Test de VPH y 211 pacientes con PAP positivos.



Este contacto con el sistema de salud también se facilitó a través del Programa de Soporte y Cuidados Paliativos, convirtiendo a este contacto telefónico directo en el principal punto de inicio del vínculo con 143 pacientes oncológicos que requirieron atención por parte de distintos equipos de Cuidados Paliativos que trabajan en efectores públicos.



Por otro lado, esta modalidad de contacto con los pacientes es una herramienta clave para el área de evaluación de tecnologías sanitarias, ya que permite al equipo médico auditor acompañar y monitorear el proceso de atención en la salud pública desde la indicación de tratamientos oncológicos considerados de alto costo. Durante 2025, 52 pacientes fueron contactados por esta vía con el objetivo de evaluar su estado de salud para iniciar y sostener sus tratamientos.