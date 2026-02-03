IA para entrenar mejor: jornada para profes y entrenadores en Reconquista

El diputado provincial Dionisio Scarpin y la Liga Reconquistense de Fútbol organizan una charla–taller práctica sobre planificación y periodización con inteligencia artificial. La actividad será el sábado 7 de febrero, a las 9.30, en el Tenis Club de Reconquista.

Este sábado 7 de febrero, desde las 9.30, se realizará en el Tenis Club de Reconquista (Obligado 540) la jornada “Cómo usar IA para planificar y periodizar entrenamientos”, destinada a profesores, entrenadores y estudiantes de Educación Física. La actividad es organizada en conjunto por el diputado provincial Dionisio Scarpin y la Liga Reconquistense de Fútbol, con el objetivo de acercar el uso de la inteligencia artificial al trabajo cotidiano en clubes y gimnasios.

La charla tendrá un formato teórico–práctico y estará a cargo del profesor de Educación Física Juan Martín Hormazábal. Durante el encuentro se abordarán planificación adaptativa, toma de decisiones basada en datos y prevención de lesiones, con ejemplos concretos de cómo la IA puede ayudar a entrenar mejor sin reemplazar el rol del profe o del entrenador. La inscripción es gratuita y se realiza a través del formulario, con cupos limitados: https://forms.gle/yNoKXYv9naAa81rp6



Sobre la iniciativa, Scarpin señaló: “La inteligencia artificial no viene a reemplazar al profe ni al entrenador: viene a dar una mano para tomar mejores decisiones y lograr mejores resultados”. Y agregó: “Queremos que esto llegue a los clubes y a quienes entrenan todos los días en el norte”.

La jornada se enmarca en las acciones que el legislador viene impulsando para acercar la IA a la vida diaria, especialmente en educación, deporte y formación. En esa línea, cabe recordar que presentó un proyecto de ley para incorporar contenidos de inteligencia artificial en las escuelas, con el objetivo de que chicos y jóvenes aprendan a usar estas herramientas con criterio, de forma práctica y responsable.