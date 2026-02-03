El Gobierno Provincial adecúa el Premio a la Asistencia Perfecta

Este martes a las 8.30, en la Sala Auditorio de Casa de Gobierno en Santa Fe, autoridades provinciales brindarán detalles de una medida que reconocerá a casi 24 mil docentes que no tuvieron ausencias o como máximo tuvieron dos inasistencias durante 2025. La actividad será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Gobierno Provincial.

Tras casi dos años de implementación del Premio a la Asistencia Perfecta, el Gobierno de Santa Fe introduce adecuaciones con el objetivo de ampliar y fortalecer el reconocimiento a quienes garantizaron continuidad pedagógica y mejores aprendizajes a lo largo del ciclo lectivo.



La medida establece el reconocimiento del monto no percibido -tanto mensual como trimestral- para quienes registraron una o dos ausencias durante 2025. Además, en la misma línea de estímulo, se otorgará el equivalente a un premio trimestral adicional a quienes no hayan tenido ninguna inasistencia.



La inversión total destinada a esta política alcanza los $ 5.349.907.000, y beneficiará a 23.826 docentes de toda la provincia.

Día: Martes 3 de febrero.

Hora: 8.30.

Lugar: Sala Auditorio, Casa de Gobierno de Santa Fe, 3 de Febrero 2649.

Transmisión: Canal oficial de YouTube del Gobierno Provincial. https://www.youtube.com/live/0FaIXeU6Jrs