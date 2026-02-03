Villa Ocampo: Se realizó la presentación de la Guía Fotográfica Digital de aves de Jaaukanigás

El lunes 2 de febrero se llevó a cabo, en el Portal del Humedal, la presentación de la «Guía Fotográfica Digital “Guía para conocer las aves de Jaaukanigás y mucho más”, en el marco de la 13ª Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás y del Día Mundial de los Humedales.

Link de la Guía: https://drive.google.com/file/d/1NG3Fr2bgrmYoBcVBT7yePpRJJwltCnsn/view?usp=drivesdk

La actividad estuvo a cargo de Pablo Capovilla, quien brindó una charla abierta al público donde presentó este recurso digital pensado para acompañar a visitantes y vecinos en el conocimiento y la valoración de la biodiversidad local, especialmente de las aves que habitan el ecosistema del humedal.



Luego de la presentación, los participantes realizaron una salida a campo, que incluyó una caminata y avistaje de aves, permitiendo una experiencia directa de contacto con la naturaleza y el entorno del Jaaukanigás.



Desde la organización se destacó la importancia de este tipo de propuestas que promueven la educación ambiental, el turismo de naturaleza y el cuidado de los humedales, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y su patrimonio natural.