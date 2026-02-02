Villa Ocampo: Se presentará una Guía Fotográfica Digital por el Día Mundial de los Humedales

En el marco de la 13ª Fiesta Nacional de los Humedales – Jaaukanigás, el día de hoy, lunes 2 de febrero, se llevará a cabo la presentación de la Guía Fotográfica Digital “Guía para conocer las aves de Jaaukanigás y mucho más”, una propuesta educativa y abierta a toda la comunidad.

La actividad se realizará a las 17:00 horas en el Portal del Humedal, y forma parte de las acciones impulsadas para celebrar el Día Mundial de los Humedales, promoviendo el conocimiento, la valoración y el cuidado de este ecosistema de importancia internacional.

La guía, en formato PDF, fue pensada como un recurso práctico para llevar en el celular y aprender sobre la biodiversidad del sitio Ramsar Jaaukanigás, especialmente sobre sus aves y su entorno natural, acompañando cada salida al humedal.

La jornada incluirá una charla abierta a todo público, seguida de una salida a campo y observación de aves, invitando a vecinos y visitantes a descubrir la magia del humedal y conectarse con la naturaleza.

Esta actividad se enmarca dentro de los circuitos ecoturísticos que se desarrollan durante la Semana de los Humedales, fortaleciendo la educación ambiental y el turismo sostenible en la región.