Villa Ocampo: Comenzó la Semana Ecoturística por la XIII Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás

El sábado 31 de enero se dio inicio a la Semana Ecoturística, en el marco de la XIII Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás, con el desarrollo de las primeras actividades recreativas y participativas destinadas a vecinos y visitantes.

La jornada contó con la realización de Remada Kids, una propuesta pensada para que niños y niñas puedan vivir una primera experiencia de contacto con el entorno natural, fomentando el cuidado del ambiente y el disfrute responsable del río desde edades tempranas.



Además, se llevó a cabo el Torneo de Truco, actividad que convocó a numerosos participantes mayores de 18 años, promoviendo el encuentro, la recreación y las tradiciones populares. El torneo se disputó en parejas, las cuales fueron sorteadas el mismo día previo al inicio de la competencia, generando un clima de camaradería y participación comunitaria.



Estas actividades marcaron el comienzo de una semana cargada de propuestas culturales, deportivas y recreativas, organizadas en el marco de la Fiesta Nacional de los Humedales, con el objetivo de fortalecer el ecoturismo, poner en valor el Sitio Ramsar Jaaukanigás y promover espacios de encuentro para toda la comunidad.

La Semana Ecoturística continuará con nuevas actividades abiertas al público, consolidando a Villa Ocampo como un destino que integra naturaleza, cultura y participación ciudadana.