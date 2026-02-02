Norte santafesino: el proyecto de la Ruta 30 suma apoyo político y social

La iniciativa para pavimentar el corredor vial vuelve a instalarse y despierta expectativas en comunidades, sectores productivos y autoridades de tres provincias por su impacto económico, logístico y social.

El proyecto de pavimentación de la Ruta Provincial Nº 30 volvió a cobrar impulso y genera una fuerte expectativa en el norte santafesino, el sur del Chaco y el este de Santiago del Estero, una región estratégica desde el punto de vista productivo, logístico y social.

Así lo expresó Roque Chávez, presidente comunal de Villa Guillermina, quien remarcó la importancia histórica, económica y emocional que la Ruta 30 tiene para las comunidades de la zona. “No es solo una obra productiva, es una ruta que está ligada a nuestra historia, a los obrajes y al desarrollo de estos pueblos. Está metida en el corazón de la gente”, señaló.

Chávez destacó que la posible pavimentación marcaría “un antes y un después” para la región, al permitir que el enorme volumen productivo del triángulo conformado por el norte santafesino, el sur chaqueño y el este santiagueño pueda salir de manera más competitiva hacia los puertos, especialmente hacia el Puerto de Villa Ocampo, cuya concreción también avanza.

Condiciones políticas y técnicas favorables

El presidente comunal consideró que, a diferencia de intentos anteriores, esta vez se dan condiciones distintas. Entre ellas mencionó la voluntad política del Gobierno Provincial, la inclusión de la obra en el Presupuesto 2026, la existencia de un proyecto técnico ya elaborado y la articulación regional.

Recordó que, si bien hubo proyectos impulsados en décadas anteriores por distintos dirigentes, nunca llegaron a concretarse. “Hoy no estamos solo ante una expresión de deseo. Vialidad ya realizó el relevamiento desde Villa Guillermina hasta Los Amores y existe un proyecto concreto”, afirmó.



Además, subrayó que la Provincia tomó un crédito importante destinado a obras de infraestructura, lo que permitiría financiar el primer tramo, estimado en unos 65 millones de dólares, equivalente a un porcentaje reducido del total del endeudamiento previsto.

“No es solo una obra productiva, es una ruta que está ligada a nuestra historia, a los obrajes y al desarrollo de estos pueblos. Está metida en el corazón de la gente”, señaló Roque Chávez, presidente comunal de Villa Guillermina.

Impacto productivo y estratégico

Chávez remarcó que la Ruta 30 tiene una incidencia directa en uno de los polos productivos más importantes del país. Según datos mencionados, en la región se produce cerca del 30% de la producción nacional, incluyendo alrededor del 10% de la soja, el 12% del girasol y un sistema ganadero que involucra 2,8 millones de cabezas.







“La logística hoy es determinante. Si esta producción no sale por Santa Fe, va a salir por el Chaco. Esto es inevitable porque los costos hoy son tan competitivos que la logística es determinante. Es inevitable”, advirtió, al tiempo que resaltó que la pavimentación permitiría reducir costos y fortalecer la competitividad regional.

Acompañamiento regional y social

En ese marco, anunció una jornada regional prevista para el viernes 6, en Villa Guillermina, donde autoridades, productores, instituciones y vecinos expresarán su respaldo al proyecto y agradecerán el acompañamiento del Gobierno Provincial. Está prevista la presencia de intendentes y presidentes comunales de localidades de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero.

“No es solo una ruta para la producción. Es casi la razón de ser de este norte santafesino. Desde el productor hasta el comerciante de barrio sienten que esta obra les va a cambiar la vida”, expresó Chávez.

“Estamos muy, pero muy contentos de que nuevamente sea considerada la posibilidad de la pavimentación de la Ruta 30. Para nosotros sabemos de que va a ser un antes y un después porque realmente es una ruta que va a traer muchísimo desarrollo en la región, porque es clave para que ese gran volumen que hay en este norte santafesino, en ese sur chaqueño y en el este santiagueño pueda transitar competitivamente para colocar lo antes posible en la menor cantidad de kilómetros en un costo logístico como puede ser el Puerto de Villa Ocampo”, estimó.

Fortaleza ambiental

Chávez también destacó una serie de fortalezas ambientales y estructurales que presenta el proyecto, al señalar que uno de los principales objetivos es que la obra genere el menor impacto ambiental posible. En ese sentido, explicó que la Ruta Provincial Nº 30 ya existe desde hace décadas, por lo que el eventual costo ecológico “ya está absorbido”.

“La Ruta 30 cuenta con el alteo correspondiente, alambrados y cunetas perimetrales, es decir, con la mayor parte de la infraestructura básica ya desarrollada. Esto permite avanzar en la pavimentación sin generar nuevas intervenciones significativas sobre el ambiente”, afirmó el presidente comunal.

Costos

“Se fueron dando una serie de condiciones que hoy nos entusiasman mucho. Hay una decisión política concreta, la obra está incluida en el Presupuesto 2026 y además la Provincia tomó un crédito muy importante para infraestructura, cercano a los mil millones de dólares”, expresó, en tanto detalló que “el primer tramo, desde Villa Guillermina hasta Los Amores, tendría un costo estimado de un millón de dólares por kilómetro, es decir unos 65 millones de dólares, lo que representa aproximadamente entre el 7 y el 8 por ciento del endeudamiento previsto. Todo esto nos hace pensar que existe una voluntad política firme para avanzar de una vez por todas con esta obra, por lo que estamos muy esperanzados y contentos”.

Consultado sobre la situación actual de la producción, Chávez explicó que cuando el estado del camino lo permite, una gran parte de la actividad productiva ya transita por la zona. “Aquí contamos, por ejemplo, con la desmotadora de Romelio Schneider, ubicada en Las Tocas, lo que da una idea del movimiento productivo que depende directamente de esta ruta”, señaló.

Finalmente, valoró el acompañamiento del diputado Sergio “Chiqui” Rojas, quien impulsó la inclusión del proyecto en el anexo del Presupuesto 2026, y destacó la continuidad institucional en la Provincia como un factor clave para que las grandes obras de infraestructura puedan concretarse.

Gentileza: El Litorial