Brigadistas santafesinos combaten los incendios forestales en Puerto Patriada, en Chubut

El equipo, conformado por 30 especialistas forestales certificados, fue designado a Cholila para tareas de control y mitigación del fuego. Permanecerán 12 días y luego serán reemplazados por otro equipo que aguarda alerta en Santa Fe. La magnitud y la intensidad del fuego, así como las dificultades del terreno, plantean un escenario muy complicado.

Un equipo de 30 brigadistas de la Provincia de Santa Fe comenzó a prestar colaboración en las tareas que se realizan en la Patagonia argentina para control y mitigación del fuego en los incendios forestales que comenzaron a principios de enero y que ya consumieron unas 45.000 hectáreas. La delegación santafesina, que forma parte del esquema de cooperación interjurisdiccional ante emergencias de gran magnitud, está integrada por Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores, la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (BAPE) y personal de la Secretaría de Protección Civil, y fue destinada a Cholila (departamento Cushamen), en la provincia de Chubut.



“Nuestra brigada es heterogénea, pero de una calidad excelente”, dijo el director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce, que está a cargo de la dotación y confirmó que “la situación es compleja. Llegamos ayer (domingo) a las 7 de la mañana y fuimos destinados a un sector de Cholila afectado al incendio de Puerto Patriada, donde estuvimos trabajando desde las 10 y hasta la última hora de sol”, y agregó que “aquí en Cholila estamos rodeados: por un lado por el incendio en el sur, en Puerto Patriada, y en el norte con el de Los Alerces”.



La decisión de enviar a una brigada se adoptó luego que la Provincia recibiera una comunicación formal de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación en la que se solicitó la colaboración de brigadistas forestales santafesinos ante la reactivación del fuego y el estado crítico de la situación en Chubut.



Frente a este escenario, el gobernador Maximiliano Pullaro dispuso la conformación y envío de un contingente de brigadistas forestales certificados. En una primera etapa, el contingente trabajará durante 12 días en Cholila, los que luego serán reemplazados por otra brigada que permanece en Santa Fe en estado de alerta.



Magnitud

Carlos Dolce explicó que tras llegar y alistarse “nos asignaron a Puerto Patriada, un lugar donde había que hacer una brecha para contener el fuego y que no pase de un lado al otro. En principio era una tarea bastante sencilla, pero luego se complicó mucho: tomó fuego un sector importante, y en un momento tuvimos que replegarnos”, y admitió que “la situación en cuanto a la afectación de fuego en este sector es muy compleja”.



En ese sentido, Dolce graficó que “nos encontramos en un terreno sumamente irregular, boscoso, distinto al que estamos acostumbrados en Santa Fe, con una vegetación de mucho pino y araucarias, y eso también tiene una gran capacidad combustible”. Apuntó también que los brigadistas aquí corren riesgos “de lesiones por el terreno, pero por supuesto que el más importante es el del fuego, fundamentalmente ante un cambio repentino de viento, que es algo que nos pasó ayer y que puede jugarte una muy mala pasada”.



El santafesino además mencionó que en este tipo de siniestros “las llamas son muy altas, preocupantes, imaginemos la altura de un pino promedio: una lengua de fuego pasa por arriba de eso en 2 o 3 metros cuando comienzan los incendios de copa”.



Finalmente, el brigadista recordó que “en este tipo de incendios la mayoría son intencionales: más del 95% de los incendios forestales, ya sea en el sur o en cualquier parte del país, son producto de la mano del hombre, sea por negligencia o por intención, pero en la gran mayoría de los casos el inicio del fuego siempre tiene que ver el ser humano”.

