Las Toscas: Cierre de una gran temporada de la Escuela de Verano

El pasado martes 27 de enero, en las instalaciones del Club Social de Las Toscas, se llevó a cabo el cierre de una exitosa temporada de la Escuela de Verano, en el marco del Programa Escuelas de Verano 2026, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en articulación con la Municipalidad de Las Toscas, de la que participaron más de 200 chicos.

La jornada contó con la presencia del Intendente Iván Sánchez, el Supervisor Alfredo Giansily, el Secretario de Recreación y Desarrollo Deportivo, Pablo Verón, y la Diputada Provincial Charo Mancini, y fue acompañada por Aristides Javier Lasarte, Defensor del Pueblo de Santa Fe; Estanislao Parreño, Defensor del Pueblo Adjunto Zona Norte; y Juan Cruz Giménez, Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe.



Niñas y niños disfrutaron de una jornada llena de actividades recreativas, juegos, música, pileta y un almuerzo compartido, junto al equipo de profesores, en un clima de alegría, encuentro y diversión.



Durante el cierre, el Intendente expresó su satisfacción por el trabajo realizado por la Secretaría de Recreación y Desarrollo Deportivo en la coordinación de esta temporada, y renovó sus felicitaciones al equipo de profesores, a la Coordinadora Romina Aguirre y a las familias que confiaron en esta propuesta para que sus hijos formen parte de la Escuela de Verano.