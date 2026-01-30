Las Toscas: Prevención del Dengue en la ciudad

En el marco de las acciones de prevención del dengue, se realizaron visitas domiciliarias en distintos sectores de la ciudad, donde se dialogó con los vecinos sobre las principales medidas de prevención, la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua y mantener limpios los patios y espacios comunes.



Esta actividad es llevada adelante por la Municipalidad, en articulación con el SAMCO Las Toscas, como parte del trabajo conjunto y permanente para el cuidado de la salud pública y la prevención de enfermedades, promoviendo el compromiso de toda la comunidad en la lucha contra el dengue.