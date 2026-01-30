Provincia gestiona ante Enarsa la cesión del sistema de distribución de gas para Villa Ocampo y otras localidades

El ministro Gustavo Puccini solicitó a autoridades nacionales el permiso para que Santa Fe asuma la subdistribución del servicio en Villa Ocampo, Florencia, Malabrigo, Vera, Romang, San Javier, Helvecia y Arrufó. La operación quedaría a cargo de Santa Fe Gas y Enerfé y permitiría que casi 100 mil santafesinos accedan al gas natural si Nación otorga el visto bueno.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, desarrolló este martes una intensa agenda de trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde, por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro, reclamó a las autoridades nacionales la resolución administrativa necesaria para que la Provincia pueda hacerse cargo del sistema de distribución de gas en ocho localidades del norte santafesino.

La iniciativa, de ser aprobada por Nación, beneficiaría a casi 100 mil vecinos y vecinas, además de numerosas industrias de la región, que podrían acceder al servicio de gas natural a través de redes de distribución que, en algunos casos, se encuentran construidas desde 2019 pero permanecen sin uso debido a demoras administrativas en el ámbito nacional.

Durante los encuentros, Puccini solicitó al secretario coordinador de Energía de la Nación, Daniel González Casartelli, la aprobación de los trámites ante Energía Argentina S.A. (Enarsa) para que la empresa provincial Santa Fe Gas y Energías Renovables (Enerfé) pueda acceder, mediante un convenio, a las estaciones de regulación de presión y comenzar con la subdistribución del gas en Villa Ocampo, Malabrigo, Vera, Florencia, Romang, San Javier, Helvecia y Arrufó.

Se trata de obras finalizadas desde 2019 que permanecen ociosas por falta de habilitaciones administrativas. “Son caños enterrados, estaciones listas para funcionar y redes construidas, pero sin gas. Todo depende de un trámite que no se concreta, de una firma que no llega, y esa demora impacta directamente en la calidad de vida de miles de familias y en el desarrollo de nuestras industrias”, explicó el ministro.

Trámites demorados

Puccini remarcó que la Provincia ya cuenta con la autorización del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) para actuar como subdistribuidora en estos puntos, pero que aún no puede comenzar a operar por la falta de cesión de los bienes necesarios para intervenir en las estaciones. “Lo que pedimos es hacernos cargo de la distribución, sin intermediarios, con responsabilidad, con una empresa provincial que pueda operar, mantener y ampliar el servicio. Queremos poner en valor una infraestructura que hoy está abandonada, cuando podría estar generando desarrollo”, sostuvo.

En ese marco, agregó: “Venimos a Buenos Aires con temas concretos de gestión e infraestructura. No venimos a pedir programas ni subsidios: venimos a exigir obras estratégicas para que Santa Fe pueda producir más y vivir mejor”.

Energía para el desarrollo productivo

La iniciativa se inscribe en la estrategia del Gobierno de Santa Fe para fortalecer la infraestructura energética como base del desarrollo productivo. Por un lado, contempla la construcción de cinco gasoductos troncales a través del programa “Gasoductos para el Desarrollo”; por otro, la implementación de un fondo rotatorio de financiamiento para la ejecución de “mini gasoductos”, tramos cortos desarrollados mediante esquemas de esfuerzo público-privado para acercar el gas a localidades y empresas.

En ese sentido, el presidente de Enerfé, Rodolfo Giacosa, destacó que estas obras se articulan con otros proyectos en marcha, como el Gasoducto Lechero, que permitirá abastecer a nuevas regiones productivas del centro y norte provincial.

“Nos interesa desarrollar el centro norte de la provincia con infraestructura real. La energía no es un gasto: es una inversión que genera empleo, arraigo y competitividad para nuestras empresas”, concluyó.