FESTRAM suspendió las medidas de fuerza tras un nuevo ofrecimiento paritario

El miércoles 28 de enero de 2026, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) comunicó la suspensión de las medidas de fuerza que habían sido anunciadas. Las acciones gremiales preveían un paro de 72 horas, con movilizaciones y cortes de ruta, pero fueron levantadas tras un nuevo ofrecimiento realizado por los representantes paritarios de los intendentes.

En diálogo con Radio HOY, la secretaria adjunta de la federación, Andrea Paz, confirmó la decisión y explicó que, si bien habían recibido formalmente la continuidad de la conciliación obligatoria por 15 días más, desde el gremio entendían que dicha prórroga «no tenía sentido» sin una mejora concreta en la propuesta salarial. Finalmente, el escenario cambió debido a que actualmente «hay una mejora en la propuesta».

Según detalló, el nuevo ofrecimiento implica que los salarios que se están liquidando por estos días -o que ya fueron abonados en algunas municipalidades- deberán volver a liquidarse para incluir un incremento del 8,3%, compuesto por un 6,4% correspondiente al mes de diciembre más la diferencia de aguinaldo, que representa un 1,9%.

Pese a este avance, Paz remarcó que el desfasaje respecto a la inflación persiste: «Estaríamos debajo de la inflación un 4% y no un 10,7% como en el principio. No es el acuerdo ideal, no estoy feliz. Al contrario. Es lamentable tener que estar informando a los compañeros de esta situación, pero es lo que se pudo lograr con todo lo que se llevó adelante de lucha», expresó.

Si bien las medidas de protesta quedan formalmente suspendidas, la dirigente aclaró que la discusión salarial continúa abierta. En ese sentido, confirmó que el próximo 19 de febrero se realizará una nueva reunión paritaria para seguir debatiendo la política salarial correspondiente a 2026.

Durante la comunicación, Paz también cuestionó el rol del Gobierno provincial y de los intendentes en la negociación, al afirmar que existe un «techo» que los mandatarios «no se animan a romper». Sostuvo que la Provincia «asfixia y adoctrina» a las localidades para que «hagan lo que ellos quieren, y en el medio quedamos los trabajadores y los ciudadanos». De esta manera, reprochó que «es la primera vez que los intendentes terminan siendo meros delegados del Gobierno provincial».

«La verdad que yo tendría vergüenza, si soy alguna autoridad política, de salir de cara a la sociedad a hacer campaña cuando la herramienta para mejorar la calidad de vida -no solo de los ciudadanos, sino también de sus propios trabajadores- es discutir y discutir las cuestiones que tienen que ver con los recursos. No vemos esa actitud de parte de los intendentes, ni de los intendentes paritarios, ni de ninguno de los intendentes y presidentes comunales de las 360 localidades», aseveró.

Asimismo, advirtió sobre el contexto político e institucional, al señalar que se aproxima la reforma de la Ley Orgánica de Municipios con la que, según su visión, se busca avanzar sobre derechos conquistados y «desconocer la Ley 9286 y todo el plexo normativo» que tienen los trabajadores municipales.

Para cerrar, la secretaria adjunta agradeció el apoyo de la sociedad y reafirmó el compromiso del sector: «Sabemos que lo que reclamamos es justo. La batalla no está perdida y la lucha por el salario va a persistir».

Gentileza: Reconquista HOY