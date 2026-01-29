El ocampense Luca Raffin reemplazó a Di María en el triunfo de Rosario Central

Por la segunda fecha de la Liga Profesional, Rosario Central venció 2 a 1 a Racing Club de Avellaneda en el partido disputado este miércoles 28 de enero.

El equipo rosarino se imponía con un gol del campeón del mundo Ángel Di María, cuando a los 42 minutos del segundo tiempo se produjo la variante: el rosarino dejó el campo de juego y su lugar fue ocupado por el defensor ocampense de 20 años, Luca Raffin.

El ingreso de Raffin fue clave para reforzar la defensa y sostener el resultado, en un tramo final intenso del encuentro, que terminó sellando el triunfo de Rosario Central.