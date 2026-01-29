Villa Ocampo: Nuevas promociones en el Jockey Club

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que el Jockey Club presenta nuevas promociones para disfrutar del verano y compartir en familia o con amigos.

Durante los fines de semana, el predio contará con acceso gratuito, y se podrá hacer uso libre de la pileta los días sábados y domingos, con una tarifa accesible. Además, habrá precios promocionales para familias y grupos de amigos, con el objetivo de facilitar el acceso y promover espacios de recreación y encuentro.



Estas propuestas buscan brindar alternativas recreativas para todas las edades, fomentando el disfrute del verano en un entorno seguro y accesible.

Para más información y consultas, los interesados pueden comunicarse al 3482 264558.