Cronograma de pago de haberes de enero a trabajadores provinciales

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de enero se percibirán a partir del lunes 2 de febrero y concluirán el viernes 6. Los pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000 tendrán acreditado el cobro el sábado 31 de enero, al igual que los trabajadores policiales y penitenciarios.

Lunes 2 de Febrero (acreditación en cuenta sábado 31 de enero)

Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000

Escalafón Policial y Penitenciario.

Martes 3 de febrero

Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 4 de febrero

Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.150.000

Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 5 de febrero

Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.150.000

Viernes 6 de febrero