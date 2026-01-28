Villa Ocampo: Torneo de Truco en el marco de la Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás

En el marco de las actividades de la XIII Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás, la Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a participar del Torneo de Truco, una propuesta recreativa para disfrutar del juego y el encuentro.

La actividad se realizará el sábado 31 de enero, a partir de las 18:00 horas, en Plaza San Martín, y está destinada a personas mayores de 18 años. El torneo se disputará en parejas, las cuales serán sorteadas el mismo día, antes del inicio de la competencia.

Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse en la Casa de la Cultura (P. A. Tibaldo 1240) o comunicándose al 3482 693981 (Omar Vallejos).

Esta propuesta se suma a la agenda de actividades culturales y recreativas de la XIII Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás, que busca promover espacios de participación, identidad y encuentro comunitario.

