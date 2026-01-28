Villa Ocampo: El Municipio interviene predios de la Quiebra INAZA/Cooperativa ARNO

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que, mediante el Decreto N.º 1707/26, el Intendente Municipal, Prof. Cristian Marega, dispuso la intervención y limpieza integral de los predios pertenecientes a la Quiebra INAZA/Cooperativa Arno, ubicados dentro del casco urbano de la ciudad.

La medida se adopta ante el estado de abandono prolongado de estos terrenos, que abarcan una superficie superior a 27 hectáreas, con edificaciones y depósitos en ruinas, y que se encuentran emplazados en sectores densamente poblados de los barrios Oeste, Centro, Arno, El Porvenir, FOPROVI, Los Amores y Nueva Esperanza, afectando de manera directa a más de 10.000 vecinos.

Desde el Municipio se realizaron reiterados reclamos administrativos para que los responsables efectuaran la limpieza correspondiente, sin obtener respuesta. A ello se sumaron reclamos permanentes de vecinos y del Concejo Municipal, alertando sobre los riesgos sanitarios y ambientales que genera la falta de mantenimiento de los predios.

Ante esta situación, y en resguardo de la salud pública y la seguridad ambiental, el Ejecutivo Municipal resolvió intervenir con personal, maquinaria y equipamiento municipal y/o tercerizado, para llevar adelante tareas de desmonte, desmalezamiento, descacharrado, retiro de escombros, desechos y desinfección, adoptando todas las medidas necesarias para proteger tanto al personal actuante como al vecindario.



Asimismo, se dejará constancia del estado actual de los inmuebles mediante acta notarial, y se iniciarán las acciones administrativas y judiciales correspondientes para que la totalidad de los gastos del operativo sean reconocidos y asumidos por la Quiebra INAZA/Cooperativa Arno, conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Concursos y Quiebras N.º 24.522 y la Ordenanza Municipal N.º 918/08.

El Decreto también dispone que no se emitirán Certificados de Libre Deuda sobre los bienes involucrados hasta tanto no se cancelen los costos derivados de la intervención.

Desde el Gobierno de la Ciudad se remarca que esta decisión responde exclusivamente a la necesidad de cuidar la salud, el ambiente y la calidad de vida de los vecinos, reafirmando el compromiso de actuar de manera responsable y dentro del marco legal ante situaciones que ponen en riesgo a la comunidad.