Pullaro sobre el caso Jeremías Monzón y la baja de imputabilidad en el sistema judicial

Consultado por el impacto del caso Jeremías Monzón, el gobernador sostuvo que “un delito de persona mayor tiene que tener una condena de mayor” y remarcó que el debate no debe centrarse en la edad, sino en “la intención o el dolo del delito”.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a referirse este miércoles a la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad en casos de delitos graves cometidos por menores de edad, y subrayó que se trata de una posición sostenida desde hace años, incluso antes de que el tema ingresara de lleno en la agenda política nacional.



“Cuando yo empecé a hablar de la baja de imputabilidad hace unos 6 o 7 años, fui muy criticado por todo lo que era el sistema garantista judicial y político que había en la República Argentina”, recordó el mandatario, al señalar que ya planteaba esta discusión cuando se desempeñaba como ministro de Seguridad de la provincia. En ese marco, enfatizó que “no es un tema coyuntural ni de agenda política por el caso Jeremías (Monzón): yo lo vengo planteando desde que era ministro de Seguridad de la provincia, desde la dificultad de la construcción de una política pública que tiene que ver con la seguridad pública, y la dificultad que tiene el Estado de poder encarcelar, detener y aislar de la sociedad a personas que cometen delitos violentos extremos”.



Pullaro remarcó que su postura no responde a hechos puntuales, sino a una problemática estructural: “No es que lo hago ahora por el caso Jeremías Monzón; lo hice desde que fui ministro de Seguridad y cuando no tenía ningún tipo de herramienta para aislar a sicarios menores que eran tomados por organizaciones criminales para cometer estos delitos”. En ese sentido, advirtió que “vemos cómo las organizaciones criminales se jactan de tener menores para cometer delitos violentos. Entonces, el Estado no puede ser el Estado bobo”.



Al mismo tiempo, el gobernador destacó las políticas de inclusión y prevención que se desarrollan en la provincia: “En Santa Fe tenemos muchas herramientas: hay 26.000 chicos en el programa Nueva Oportunidad, a los que les damos una beca, les hacemos acompañamiento y los vamos a buscar. Tenemos los programas Abre, Abre Familia, vamos a buscar a los chicos para que puedan participar de talleres y volver a la escuela. Por eso también ha bajado la violencia”. Sin embargo, advirtió que “hay chicos que cometen delitos violentos, que son cooptados por organizaciones criminales y utilizados como recursos porque no se los puede meter a la cárcel”.

A un delito de mayor, una condena de mayor



Pullaro fue categórico al fijar su posición: “Creo que un delito de persona mayor tiene que tener una condena de mayor, y que la baja de la edad de imputabilidad no tiene que ser por edad, sino que tiene que ser por delito”. En esa línea, explicó: “El homicidio está sancionado culturalmente y moralmente en la sociedad desde que sos un niño. Entonces, claramente todos saben la acción negativa que están llevando adelante. Ni siquiera hablo de límites de edad, hablo de tipos de delito y de la intención del delito, del dolo, que eso pueda marcar la pena con la cual se tiene que tratar”.



El gobernador sostuvo que el marco legal debe actualizarse frente a las nuevas formas del delito: “La ley y la norma nos tienen que dar herramientas a quienes queremos seguir bajando la violencia para poder encarcelar y aislar de la sociedad a los violentos”.



Finalmente, sobre el tratamiento en el Congreso de la Nación del proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, confirmó que, si es convocado, “voy a estar presente”, y anticipó que “voy a hablar con los legisladores de Provincias Unidas y les voy a dar mi posición, que no significa que sea la posición de todos, pero sí las dificultades que tengo”. En ese sentido, concluyó: “La construcción de seguridad amerita adecuar las normas a los momentos que estamos viviendo: el Código Penal se pensó para un momento determinado y para delitos determinados hace mucho tiempo atrás, pero hoy la criminalidad cambió y la criminalidad organizada tiene una estructura diferente”.

Video

https://videos.santafe.gob.ar/nextcloud/index.php/s/k395PJyCHFNzdHs?dir=/&editing=false&openfile=true