Villa Ocampo: Dos motociclistas resultaron heridos en un accidente de tránsito

En la madrugada del martes 28 de enero de 2026, alrededor de las 00:20 horas, personal de la Comisaría 4ª de la Unidad Regional IX intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles P. A. Tibaldo y avenida San Martín, en la ciudad de Villa Ocampo.

Por causas que se tratan de establecer, se vieron involucrados una motocicleta Honda XR 150 c.c., en la que se desplazaban dos hombres mayores de edad, vecinos de esa localidad, y una camioneta Fiat Strada, conducida por un hombre mayor de edad domiciliado en la localidad de Arroyo Ceibal.

Como consecuencia del siniestro, una unidad sanitaria trasladó a los ocupantes del birrodado al hospital local para su correspondiente atención médica.