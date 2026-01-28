Trabajadores Municipales de la provincia comunican paro de 72 horas y movilizaciones

El martes 27 de enero de 2026, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) comunicó que no se alcanzó un acuerdo en la negociación paritaria municipal, por lo que se resolvió un paro total de actividades por 72 horas, con movilizaciones y cortes de ruta.

La medida fue definida por el Plenario de Secretarios Generales de los 42 sindicatos adheridos, luego de una nueva audiencia desarrollada ante el Ministerio de Trabajo entre los representantes gremiales y los paritarios de intendentes y presidentes comunales. Desde FESTRAM señalaron que «no hubo avances», ya que «los intendentes insistieron con la misma propuesta que FESTRAM había rechazado en 3 oportunidades por considerarla insuficiente para cerrar la política salarial del 2025».

El paro se llevará a cabo los días jueves 29 y viernes 30 de enero, y el lunes 2 de febrero. Además, el viernes 30 se realizarán movilizaciones y cortes de ruta.

En su comunicado, FESTRAM también cuestionó al Gobierno provincial porque «interfiere ilegalmente en la negociación paritaria de los trabajadores municipales de esta provincia» y «se niega a llevar la negociación a la Secretaría de Municipios y Comunas».

Según la federación, «con esta maniobra ha conseguido un claro perjuicio en los sueldos de los trabajadores del sector, que se mantienen sin aumentos desde el mes de octubre del 2025, con una diferencia de inflación acumulada que supera el 10%».



El paro en Reconquista

Andrea Paz, como secretaria general del SITRAM Reconquista, puto anticipar que durante el jueves y el viernes la medida será «con asistencia» a los lugares de trabajo en la ciudad, mientras que el día lunes se realizará «sin asistencia».



A continuación el comunicado completo:

El Plenario de Secretarios Generales resolvió Paro de 72 horas con movilizaciones y cortes de ruta

Nuevamente se desarrolló una audiencia entre los miembros paritarios de Intendentes y Presidentes Comunales y los representantes de FESTRAM, ante el Ministerio de Trabajo, y no hubo avances entre las parte ya que los Intendentes insistieron con la misma propuesta que FESTRAM había rechazado en 3 oportunidades por considerarla insuficiente para cerrar la política salarial del 2025.

El Plenario de Secretarios/as de los 42 Sindicatos adheridos decretó un Paro Total de actividades de 72 horas para los días jueves 29, viernes 30 de enero y lunes 2 de febrero con movilizaciones y cortes de ruta el viernes 30.

El Gobierno Provincial interfiere ilegalmente en la Negociación paritaria de los Trabajadores Municipales de esta Provincia ya que se niega a llevar la negociación a la Secretaría de Municipios y Comunas. Con esta maniobra ha conseguido un claro perjuicio en los sueldos de los trabajadores del sector que se mantienen sin aumentos desde el mes de octubre del 2025, con una diferencia de inflación acumulada que supera el 10%.

Gentileza: Reconquista Hoy