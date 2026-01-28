Las Toscas: Hombre aprehendido por robo de estructura de hierro de una obra

En el mediodía del martes 27 de enero de 2026, alrededor de las 12 horas, personal de la Comisaría 5ª de la Unidad Regional IX tomó conocimiento, mediante un llamado telefónico, de que una persona se desplazaba a pie por calle 10 transportando una estructura de hierro.

De inmediato, los efectivos realizaron un patrullaje por las inmediaciones y lograron divisar al sujeto en calle 43, entre 16 y 18, trasladando una estructura de hierro tipo cabreada de 4,40 metros de longitud, confeccionada con hierros de 12 y 6 milímetros.

Al ser consultado por la procedencia del elemento, el masculino no pudo acreditar su propiedad, por lo que se procedió a su traslado a sede policial en calidad de aprehendido. El hecho fue caratulado, en principio, como encubrimiento.

Posteriormente, se estableció como damnificado a un hombre mayor de edad, domiciliado en esta localidad, quien manifestó poseer una obra en construcción ubicada en la intersección de calles 8 y 31, y que al llegar al lugar notó la faltante de una estructura de hierro tipo cabreada de similares características, la cual habría sido sustraída por persona o personas desconocidas, sin ejercer fuerza ni violencia.

Se dio conocimiento de lo actuado al fiscal en turno, continuándose con las actuaciones correspondientes.