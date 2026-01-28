Cotelvo: Grave hecho vandálico en la planta de agua potable

Un grave hecho vandálico ocurrió en la madrugada de este martes 27 de enero, afectando la estación de bombeo Nº 11 de la planta de agua potable de COTELVO Servicios, ubicada sobre calle Las Calandrias, al sur del predio, cuando desconocidos destrozaron y sustrajeron caños y llaves de paso, dejando inutilizada la bomba de extracción subterránea.

Esta situación afectó el normal suministro de agua a la planta potabilizadora, por lo que tuvo que ser reparada inmediatamente por personal de la cooperativa; operativo que insumió un costo cercano al millón y medio de pesos.

Si bien la denuncia ya fue radicada en la Comisaría 4º de la ciudad, se solicita la colaboración de quienes tengan datos para aportar a fin de dar con los responsables de este hecho, comunicándose con la sede de COTELVO o con la autoridad policial.