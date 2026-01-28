Villa Ocampo: La Defensoría del Pueblo de Santa Fe desarrolló una amplia agenda de actividades

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe desarrolló el martes 27 de enero una agenda de actividades en la ciudad de Villa Ocampo, con la participación de autoridades provinciales y locales.

A las 10:00 horas, el intendente Cristian Marega mantuvo una reunión con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Javier Lasarte, acompañado por el presidente del Concejo Municipal, Mario Araujo, y la responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Patricia Martynaitis, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas y fortalecer el trabajo institucional en la defensa de los derechos de la ciudadanía.



Por la tarde, a las 16:30 horas, en el Salón Raúl Alfonsín, se llevó a cabo un encuentro de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, encabezado por Juan Cruz Giménez, Defensor Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes, junto a equipos locales de niñez, adolescencia y familia, y la Secretaría de Desarrollo Social, abordando líneas de trabajo y articulación territorial.



Finalmente, de 17:30 a 19:00 horas, funcionó la Oficina Móvil de la Defensoría del Pueblo, brindando atención, asesoramiento y orientación ciudadana de manera gratuita a vecinos y vecinas de la ciudad.

Estas acciones refuerzan el compromiso de la Defensoría del Pueblo con la promoción y protección de derechos, y el trabajo articulado con los gobiernos locales.