El ocampense Ian Furlan fue convocado a la Selección Nacional y competirá en Estados Unidos

La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) confirmó la convocatoria de Ian Furlan a la Selección Nacional de Natación, que participará del Campeonato Sectional Southern Zone, a disputarse en Ocala, Florida (Estados Unidos) del 4 al 7 de junio de 2026.



Ian Furlan, nacido en 2012, representa al Club Atlético Unión de Santa Fe (CAUSF) y fue incluido en la nómina de deportistas titulares que vestirán la camiseta argentina en esta importante competencia internacional, una de las más destacadas del calendario juvenil en los Estados Unidos.



La convocatoria de Furlan significa un reconocimiento al trabajo sostenido, el compromiso y el nivel deportivo alcanzado, además de una valiosa oportunidad para sumar experiencia internacional y representar al país en un evento de alto nivel competitivo.



Gentileza: Estilo Deportivo