Las Toscas: Tiro Federal debutó con un triunfo en la Copa Federación

Tiro Federal de Las Toscas arrancó con el pie derecho su participación en la Copa Federación, al imponerse por 3 a 1 frente a Racing de Reconquista, en condición de local.



El conjunto de Las Toscas mostró solidez y efectividad a lo largo del encuentro, con goles de Cirilo Romero, José Enrique y Miguel (Mosca) Montenegro, que marcaron la diferencia en el marcador. Para la visita, Ulises Martínez anotó el tanto del descuento.



Con este resultado, Tiro Federal suma confianza y comienza el certamen con una victoria clave, ilusionando a su gente de cara a lo que viene en la competencia.



Imágenes y datos: https://www.tiempodefutbol.com.ar/

Gentileza: Estilo Deportivo