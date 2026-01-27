Las Toscas: El Municipio declaró de Interés Cultural y Social al festival Las Toscas Rock 2026

El intendente de la ciudad, Iván Sánchez, encabezó una reunión junto a miembros del gabinete municipal en la que se realizó la entrega formal de la Declaración de Interés Cultural y Social a la 20° edición del Las Toscas Rock, que se llevará a cabo el próximo sábado 7 de febrero en el Tiro Federal Las Toscas.

En representación de la comisión organizadora del evento participaron Carlos “Chinche” Guzmán y Franco “Viro” Ávalos, quienes recibieron la copia del Decreto N° 004/2026 mediante el cual el Departamento Ejecutivo reconoce la trayectoria, el valor cultural y el compromiso social que el festival ha sostenido desde sus inicios en el año 2006.



Durante el encuentro, además, el Municipio hizo entrega de un aporte económico destinado a colaborar con los gastos de la presente edición, reafirmando el acompañamiento institucional a este evento que se ha consolidado como un referente del rock y la cultura independiente en la región.

Asimismo, se ratificó la decisión de continuar trabajando de manera conjunta entre el Municipio y la comisión organizadora, con la mirada puesta en la planificación y el fortalecimiento de futuras ediciones, especialmente de cara a Las Toscas Rock 2027.