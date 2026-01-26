Villa Ocampo: Torneo de Natación en el Jockey Club con acompañamiento municipal

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que el sábado 24 de enero se llevó a cabo el Torneo de Natación del Jockey Club, una jornada deportiva que reunió a alrededor de 60 niños y niñas de las categorías Mojarritas y Juveniles.

Del encuentro participaron equipos provenientes de Villa Ocampo, Las Toscas y Reconquista, en una actividad que se desarrolló desde las 9:00 hasta las 15:00 hs., con la realización de distintas pruebas y demostraciones de los diferentes estilos de natación.

El torneo contó con la presencia del intendente de la ciudad, Prof. Cristian Marega, quien se acercó a acompañar a los jóvenes deportistas durante las competencias, destacando la importancia del deporte como espacio de formación, inclusión y encuentro.



Asimismo, el evento tuvo la participación especial del programa “Yo También Puedo”, fortaleciendo el enfoque inclusivo de la jornada y promoviendo valores de integración y participación.

El Área de Deportes de la Municipalidad de Villa Ocampo acompañó la realización de este torneo, colaborando en la organización y reafirmando el compromiso del Municipio con el desarrollo del deporte, la promoción de hábitos saludables y el acompañamiento a las instituciones deportivas locales.

Desde el Gobierno de la Ciudad se valora este tipo de iniciativas que fomentan el crecimiento deportivo, la inclusión y el trabajo conjunto entre clubes, familias y el Estado municipal.