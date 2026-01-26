Villa Guillermina celebra la reconsideración de la pavimentación de la Ruta Transversal N° 30s

La Comuna de Villa Guillermina expresó su satisfacción ante la decisión del Gobierno Provincial de volver a considerar la pavimentación de la Ruta Transversal N° 30s, una obra largamente esperada y gestionada desde hace más de 20 años.

A través de un comunicado fechado el 20 de enero de 2026, la gestión comunal destacó la importancia estratégica de esta obra para el desarrollo regional y manifestó su agradecimiento, respaldo y acompañamiento a las autoridades provinciales en el proceso de concreción del proyecto.

Desde la Comuna señalaron que la pavimentación de la Ruta Transversal N° 30s, junto con la reactivación del Puerto Ocampo, permitirá generar condiciones óptimas para el crecimiento del norte santafesino, el este de Santiago del Estero y el sur de la provincia del Chaco, fortaleciendo la conectividad, la producción y el desarrollo económico.

En este marco, se invitó a vecinos, instituciones y productores, así como a las autoridades provinciales y a sus equipos de gestión, a participar de un encuentro que se realizará el viernes 6 de febrero, a partir de las 9 horas, en el Polideportivo Comunal de Villa Guillermina.

El comunicado lleva la firma del presidente comunal, Roque Chávez, quien reafirmó el compromiso de la comunidad con una obra considerada clave para el futuro de la región.