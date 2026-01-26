La Delegación Oficial Santafesina deslumbró y fue aplaudida de pie en el Festival de Folclore de Cosquín

En la primera luna del 66.º Festival Nacional de Folklore, Santa Fe rindió tributo al Brigadier General Estanislao López con un espectáculo que combinó música, danza y recursos visuales, y conmovió al público de la plaza Próspero Molina. El gobernador Pullaro y la ministra Rueda, acompañaron la presentación.

En la primera luna del 66.º Festival Nacional de Folklore de Cosquín, la Delegación Oficial de Santa Fe presentó un espectáculo que integró música, danza y visuales para rendir homenaje al Brigadier General Estanislao López, al cumplirse 240 años de su nacimiento.



En conferencia de prensa, el gobernador Maximiliano Pullaro expresó: “Para nosotros es realmente un orgullo por la forma en que se fue desarrollando todo este proceso, por la selección del cuerpo de baile, pero, principalmente, por lo que representa el Brigadier General Estanislao López y por la decisión de ponerlo en valor en este escenario. Entendimos que teníamos que destacar su vida, sus valores y sus ideas, y hoy lo hacemos con nuestra delegación santafesina, a través del arte, la cultura, la música y la danza”.



Además, Pullaro agradeció especialmente la presencia del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, por acompañar a la delegación santafesina en la presentación.



Por su parte, la ministra de Cultura, Susana Rueda, señaló: “Estamos muy orgullosos y felices de esta participación, que ya es una política de Estado, porque hace 18 años que la provincia de Santa Fe trae delegaciones a Cosquín. Este año elegimos una narrativa vinculada al Brigadier General Estanislao López”.



“En 2026 -puntualizó la ministra- se cumple el 240.º aniversario de su nacimiento y creemos que es el momento histórico adecuado para resaltar muchos de sus valores, como el coraje, la decisión y la determinación política, además del federalismo. Vale la pena volver a poner estos principios en juego y en discusión en un escenario tan representativo como Cosquín. El gobernador Maximiliano Pullaro nos pidió una delegación muy representativa desde el punto de vista territorial, y así lo hicimos”.



Además del gobernador y la ministra, la presidenta de la Cámara de Diputados Clara García y los secretarios de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci; de Gestión Cultural, Sebastián Cáceres, acompañaron a la delegación.



El espectáculo



El espectáculo reunió a un cuerpo de danza integrado por 42 bailarinas y bailarines, acompañados por una banda de diez músicos, con la voz principal de Juan Carlos Baglietto como figura destacada.



Con un formato compacto, de poco más de 16 minutos de duración, el homenaje al Brigadier López se estructuró en tres momentos. El primero se centró en los inicios del prócer santafesino, a comienzos del siglo XIX. El segundo abordó la primera gran corriente migratoria que, a mediados del siglo XIX, pobló el territorio provincial, con especial énfasis en el rol de las mujeres migrantes y en hitos históricos como el Grito de Alcorta. El tercero y último tramo llegó hasta el presente, con una metáfora sobre los valores y las acciones que permiten pensar en una Santa Fe invencible, y en la fuerza de la cultura como forma de resistencia. En ese cierre resonaron las estrofas de “Canto versos”, de Jorge Fandermole, en la plaza Próspero Molina: “Canto, canto / Tan débil soy que cantar es mi mano alzada / Y fuerte canto, canto / No sé más qué hacer en esta tierra incendiada / Sino cantar”.



La ovación del público de pie acompañó la despedida de la delegación, que volvió a representar el talento artístico de la provincia en Cosquín. Minutos antes de subir al escenario, Juan Carlos Baglietto había anticipado el impacto de la obra, que luego se confirmó en la respuesta del público: “Es una obra muy contundente a nivel artístico y cultural, y también a nivel político, porque es homenajear al Brigadier General Estanislao López, un caudillo que ha tenido menos prensa que otros, pero que fue muy valioso para defender el federalismo y para colaborar no solo en la vida de los santafesinos, sino en la de todos los argentinos”.



“Para mí es un honor absoluto participar de esta delegación tan plural, tan representativa, tan microfederal”, agregó el cantante, en referencia a la representación de toda la provincia en la delegación.

Sobre la delegación



Conformada por 42 bailarinas y bailarines y un grupo musical de diez artistas, la Delegación Oficial de Santa Fe expresó en escena la diversidad cultural de la provincia, a través de distintos ritmos y danzas, con un destacado acompañamiento visual que reforzó el relato artístico del homenaje.