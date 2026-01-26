Villa Ocampo: Primera noche de los Carnavales Ocampenses

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que el pasado fin de semana se llevó a cabo la Primera Noche de los Carnavales Ocampenses 2026, organizada por la Comisión de Carnavales Ocampenses, con el acompañamiento de la Municipalidad.

El evento tuvo lugar en el corsódromo de la ciudad y contó con una destacada participación de comparsas invitadas. En esta primera jornada desfilaron la Comparsa Aluminé, de Villa Ocampo, y la Comparsa Piray, de la ciudad de Reconquista, quienes brindaron un espectáculo de ritmo, color y alegría, acompañadas por el aplauso del público presente.



El cierre musical de la noche estuvo a cargo del Grupo Texas, de Villa Ana, que hizo bailar y disfrutar a los presentes con su show en vivo.

Según estimaciones de la organización, alrededor de 2.500 personas participaron de esta primera noche, consolidando a los Carnavales Ocampenses como uno de los eventos culturales y populares más convocantes de la ciudad.



Desde el Municipio se destaca el trabajo de la Comisión organizadora, el comportamiento del público y el acompañamiento de las familias, reafirmando el compromiso de seguir apoyando estas propuestas que fortalecen la identidad cultural, el encuentro comunitario y la vida social de Villa Ocampo.