Villa Ocampo: Trabajo articulado entre Desarrollo Social y PAMI Las Toscas

La Secretaria de Desarrollo Social, Luciana Luque, acompañada por las trabajadoras sociales Andrea Brac y Daniela Bosch, mantuvo una reunión de trabajo con el responsable de PAMI Las Toscas, Ezequiel Peña.

Durante el encuentro se abordaron diversos temas de interés para los adultos mayores, entre ellos los servicios de sepelio, el acceso a medicamentos, las prestaciones que brinda PAMI a sus afiliados, los convenios vigentes con instituciones y hogares de la provincia, y el uso de la aplicación “Mi PAMI” como herramienta para facilitar trámites y consultas.

Asimismo, las autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre ambas áreas, coordinando acciones conjuntas que permitan brindar un mejor asesoramiento, contención y acompañamiento a las personas adultas mayores de la comunidad.

Este tipo de encuentros refuerza el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de los afiliados.