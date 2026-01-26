Schueri: ¿Milei es el intérprete de la Posdemocracia en América Latina?

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Mario Santucho es el director de la revista Crisis y un reconocido sociólogo argentino, miembro del Colectivo Situaciones, que analiza el surgimiento de la ultraderecha como un nuevo escenario de «posdemocracia». Santucho caracteriza este momento por el uso de lógicas de «guerra» y poder descarnado, superando el ciclo político previo. ¿Milei vendría a ser el Gobernador de lo que nuestro amigo Miguel Peralta denomina “el Imperio Trumpiano” en esta parte de occidente?

Precisamente nuestro analista interlocutor resalta que las reglas de juego del “universo anti K” están impuestas por el liderazgo de Javier Milei. Peralta visualiza las dificultades dentro de este proceso del gobernador Maximiliano Pullaro para encajar las piezas, “pero sin embargo, reflexiona, la inteligencia política y ductilidad del Gobernador santafesino permitió que Santa Fe pueda alinearse a grandes rasgos con la lógica del gobierno nacional, aunque con sutiles diferenciaciones que le permiten expresar por ejemplo su defensa del federalismo sin romper con estas reglas de juego, lo cual es indudablemente una alquimia muy compleja”, pondera.

Reforma laboral: ¿Pullaro se desmarca del resto de los gobernadores?

Atento a que dentro de un par de semanas comenzará a tratarse en el Congreso la Modernización Laboral, Pullaro recalcó su respaldo a ese hito del gobierno mileísta, sin dejar de lado su consigna “con una mirada Pyme”, señalando que no le importaría perder más de 90 mil millones de pesos de coparticipación de Ganancias por las reformas en ese tributo, si a cambio el gobierno central elimina por ejemplo el “cavallista” impuesto al cheque (gravamen a los débitos y créditos bancarios) y bajara considerablemente las retenciones.



Sabe Pullaro que el interior productivo santafesino es ruralista y Pyme, y cualquier alivio fiscal se transformaría automáticamente en incentivo para mas inversión agroindustrial. Según estudiosos en la materia, el campo y las cadenas agroindustriales argentinas son el motor económico principal, generando cerca de 1 de cada 4 pesos del PBI nacional (alrededor de USD 124.500 millones en 2024), incluyendo producción, industria y servicios relacionados. Además, aportaron casi el 20% de la recaudación tributaria nacional y generan 2 de cada 10 puestos de trabajo privados.



Pablo Olivares (el Ministro de Economía de la Provincia) sabe muy bien que la plata que no llega por un ducto, lo hará por otro. Por las dudas ya tomaron las previsiones del caso.

La precuela del 2027

El 5 de febrero comienza a rodar la pelota en el campo de juego de la política santafesina en un año precuela del electoral 2027, que para Gobernador e intendentes de Santa Fe y Rosario, tiene al segundo semestre de este 2026 como punto de partida, aunque el cierre de listas sea dentro de un año, según el Gobernador Pullaro fije el calendario electoral.



Es por ello que la estratégica, y porque no controvertida nueva Ley Electoral (conforme la reforma de la Constitución) marcará el pulso del primer semestre parlamentario, toda vez que será la bitácora para las futuras candidaturas.



Los interrogantes de la nueva norma serían: sistema de distribución de bancas en Diputados, ¿D´Hondt o Hare? ¿Nuevo piso electoral para acceder a una banca? Diseño de la boleta única: ¿se terminan los candidatos a diputados sin lista de gobernador?; ¿los candidatos a senadores irán apartados de la “sábana” Gobernador – Diputados? ¿Habrá un casillero grande al inicio para marcar – en el caso de Gobernador y Diputados e Intendente y Concejales- la lista completa, y un casillero además en cada una de las categorías?

Previo a la nueva Ley Electoral la legislatura deberá abocarse a la Ley de Municipios que ingresó desde el Poder Ejecutivo en diciembre último, donde el dictado de las Cartas Orgánicas (o mini constituciones locales) pondrán a prueba la sapiencia de los poderes políticos locales para no quedar atrapados en la lógica discursiva del libertarismo (en ciudades como Santa Fe, Rosario, Rafaela, Villa Constitución entre otras). ¿Vice intendente? Desde ya un sector del socialismo no estaría de acuerdo con esta figura.



¿Aumentar el número de concejales según la cantidad de habitantes?, ¿quién querría correr con ese costo político? ¿Areas metropolitanas? Si ello va a significar mayor burocracia con sus respectivos costos para los contribuyentes, ¿quién animaría a impulsarla? Organo de control para las nuevas municipalidades (hoy comunas) que surjan en el 2027.



¿Concejales ad honorem o rentados? Lo expresado en la Ley a tratarse fija remuneración para los concejales a partir de una determinada cantidad de habitantes, toda vez que los hoy “pueblos” pasarán a contar con cuerpos deliberativos (concejos).



Y un tema central: boleta única para las nuevas municipalidades (hoy comunas). Hay quienes están persuadidos de que donde haya más de una lista se debe garantizar la gobernabilidad, motivo por el cual la boleta única deberá contemplar necesariamente el “voto sábana” es decir, lista completa de intendente y concejales.



Bien vale recordar que el año pasado (2025) de las 305 comunas en 87 hubo una sola lista en la categoría de miembros comunales. ¿Quién garantiza que el año que viene sea distinto por más que la Constitución les haya cambiado la categoría? Un “pueblo” de 200 habitantes transmutará en una “municipalidad” de 200 habitantes.

¿Por qué comenzamos esta columna invocando la geopolítica internacional? Porque todas las transformaciones que se pretendan llevar a cabo en la nueva arquitectura de la política local después de la reforma constitucional, deberán estar necesariamente atadas a los dictados del nuevo orden político nacional, que a su vez responde a mandatos extra territoriales.