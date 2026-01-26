Villa Ocampo: Avisos de la Parroquia «Inmaculada Concepción»

Se deja a continuación los Avisos Parroquiales de la Parroquia «Inmaculada Concepción» de la ciudad de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 26 de enero al 1 de febrero de 2026.
MARTES 27:
20:00 hs: Misa en el Templo.
MIÉRCOLES 28:
20:00 hs: Misa en el Templo.
JUEVES 29:
20:00 hs: Misa en el Templo.
VIERNES 30:
20:00 hs: Misa en el Templo.
SÁBADO 31:
20:00 hs: Misa en el Templo.
DOMINGO 1 de febrero: Cuarto Domingo durante el año
08:00 hs: Misa en el Templo.
20:00 hs: Misa en el Templo.
Se hará la bendición de velas..
SECRETARÍA Y LIBRERÍA PARROQUIAL: Permanecerán cerradas hasta el 31 de enero. Las intenciones de Misa deben anotarse con el guía, en las celebraciones del fin de semana, en el Templo.
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: Durante el mes de enero se suspende la Adoración de los días viernes.