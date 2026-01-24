Villa Ocampo: Aprehenden a un hombre con cocaína y secuestran una motocicleta

En la tarde del viernes 23 de enero de 2026, alrededor de las 15:30 horas, personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la Unidad Regional IX, mientras realizaba patrullaje preventivo, observó a dos personas junto a motocicletas en un eucaliptal ubicado sobre Ruta Nacional N° 11 y avenida Fray Hermete Constanci, en la ciudad de Villa Ocampo.

Con la intención de identificarlos, los efectivos advirtieron que uno de los individuos se descartó de un elemento arrojándolo al suelo. Al ser consultado, el masculino manifestó que se trataba de un paquete de cigarrillos. Sin embargo, al verificar su contenido, se constató que en su interior había seis (06) envoltorios transparentes con una sustancia polvorienta de color blanquecino, de características similares al clorhidrato de cocaína.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del material estupefaciente y de una motocicleta Zanella de 200 c.c. Asimismo, el sujeto, un hombre mayor de edad domiciliado en barrio Norte de esa localidad, fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por el delito de tenencia de material estupefaciente, en infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

En el lugar se convocó a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y se dio conocimiento al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe (S.P.P.D.P.S.F.) y a la Oficina de Gestión Judicial (O.G.J.), quedando el involucrado a disposición de la Justicia.