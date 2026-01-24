La operatoria de los puertos santafesinos continúa marcando récords históricos

Durante 2025, los puertos provinciales bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo registraron un fuerte crecimiento en el movimiento de cargas, contenedores y servicios. El Puerto de Rosario incrementó un 63,1 % las toneladas manipuladas y el Puerto de Santa Fe creció cerca del 75 % interanual. “Con gestión, planificación e inversión, nuestros puertos pueden ser competitivos y reducir costos para el sector productivo”, afirmó el ministro Gustavo Puccini.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, continúa impulsando políticas orientadas a posicionar al sistema portuario provincial como un hub estratégico del litoral argentino para el comercio exterior, reduciendo la dependencia de otros puertos y fortaleciendo la competitividad regional. El crecimiento sostenido en el movimiento de cargas, contenedores y servicios durante 2025 refleja el alto nivel de actividad en las distintas terminales.



Gracias a su ubicación estratégica sobre la Hidrovía Paraná–Paraguay y a su conectividad ferroviaria y vial, los puertos santafesinos cumplen un rol clave tanto en la exportación de la producción regional como en las operaciones de importación.



“Los resultados del sistema portuario santafesino durante 2025 reflejan una decisión clara del Gobierno provincial de poner a la logística al servicio del desarrollo productivo. El crecimiento en toneladas, contenedores y operaciones demuestra que, con gestión, planificación e inversión, nuestros puertos pueden ser competitivos, reducir costos para el sector productivo y fortalecer la inserción de Santa Fe en los mercados nacionales e internacionales”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.



Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, destacó que “el fortalecimiento del sistema portuario provincial es clave para avanzar hacia una logística más eficiente, integrada y sostenible. La recuperación de la actividad en los distintos puertos muestra que Santa Fe está aprovechando su posición estratégica y su infraestructura para acompañar el crecimiento de la producción regional”.



En conjunto, los resultados de 2025 configuran un escenario de expansión y consolidación del movimiento portuario, con desempeños destacados tanto en el balance anual como en el cierre del año.

Puerto por puerto



Durante 2025, el Puerto de Rosario registró 3.570.924 toneladas manipuladas, lo que representó un crecimiento interanual del 63,1 %. A lo largo del año se movilizaron 85.175 TEU y operaron más de 240 buques, con fuerte protagonismo de las exportaciones agroindustriales y del tráfico de contenedores.

En diciembre, el puerto manipuló 159.074 toneladas. En agrograneles, Servicios Portuarios S.A. embarcó 309.291 toneladas, frente a las 64.312 de diciembre de 2024. En contenedores, la Terminal Puerto Rosario alcanzó un récord histórico mensual de 10.491 TEU, con un crecimiento interanual del 109 %.



El Puerto de Santa Fe movilizó en 2025 un total de 226.388 toneladas, lo que representó un incremento aproximado del 75 % respecto de 2024. La operatoria se concentró en la terminal de agrograneles, con salidas por vía fluvial que alcanzaron las 90.461 toneladas, reforzando el esquema logístico multimodal.



La Terminal II del Puerto de Villa Constitución reportó exportaciones por 278.322 toneladas, con un crecimiento del 3 % interanual y un incremento acumulado del 340 % respecto de 2023, consolidando la recuperación de la actividad.



El Puerto de Reconquista avanzó en su perfil como puerto de servicios y apoyo logístico, con desarrollos en actividad naval, ganadera y náutica. En astilleros, se concretó la refacción de la primera barcaza, que habilita proyectos de construcción y reparación.



En servicios ganaderos, se registraron 81 operaciones en 2025. Además, las guarderías de embarcaciones crecieron de forma sostenida: 600 embarcaciones en 2023, 850 en 2024 y 1.200 en 2025, reflejando una mayor demanda de servicios portuarios y náuticos en la región.