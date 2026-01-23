Provincia planifica acciones y brinda recomendaciones ante el riesgo de incendios forestales

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego advirtió que gran parte del país presenta condiciones “explosivas o extremadamente críticas” por las altas temperaturas y la falta de lluvias. Santa Fe incorporará un avión hidrante para sumarlo al trabajo de los más de 300 brigadistas forestales. Solicitan compromiso de la comunidad.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) informó que al menos 16 provincias argentinas, entre las que se encuentra Santa Fe, están bajo alerta roja por riesgo de incendios forestales.



El mapa de riesgo difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, en base a los datos del SNMF, incluye en nivel “extremo” -además de Santa Fe- a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

El trabajo de Provincia ante la posibilidad de incendios



Las altas temperaturas, la escasez de lluvias y la baja humedad ambiente configuran un escenario de riesgo extremo de incendios de pastizales. Estas condiciones propias del verano favorecen la rápida propagación del fuego sobre la vegetación seca, especialmente en zonas rurales, periurbanas y márgenes de rutas, generando situaciones de alto impacto para la seguridad, la producción y el ambiente.



Al respecto, el secretario de Protección Civil de la Provincia, Marcos Escajadillo, manifestó que desde el Gobierno santafesino “veníamos trabajando pensando en estos escenarios de manera conjunta con Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios, además del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático santafesino, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, los municipios y las comunas”, a la vez que confirmó que por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, “en los próximos días llegará un avión hidrante que se adquirió para sumarlo al trabajo de los más de 300 brigadistas forestales con los que cuenta la provincia. A 200 los certificamos el año pasado”.



Los incendios de pastizales se inician con facilidad y se expanden con gran velocidad debido a la acumulación de material vegetal seco y a la presencia de vientos persistentes. En pocos minutos, un foco ígneo puede transformarse en un incendio de grandes dimensiones, afectando campos, viviendas, instalaciones productivas y zonas cercanas a áreas urbanas. Por este motivo, la prevención se vuelve una herramienta central durante la temporada estival. Escajadillo aseguró que Santa Fe trabaja de manera conjunta con Entre Ríos y Buenos Aires por “las islas de la región Delta” y valoró el “trabajo articulado con la Agencia Federal de Emergencias para detectar dichos incendios a partir de un protocolo de trabajo que se elaboró desde el inicio de la gestión”.

Inversión y capacitación constante



El secretario de Protección Civil de Santa Fe recordó también que “a través de un crédito que tomó la Provincia de la Agencia Francesa de Desarrollo, se compró equipamiento y movilidad, con equipos de ataque 500 que son dispositivos de 600 litros de agua, lo que nos da una mayor operatividad para ingresar a determinados lugares”, además de “equipamiento de protección personal, mangueras, motobombas y todos dispositivos que sirven para la lucha contra incendios”, pero fundamentalmente, remarcó “trabajamos mucho en la protección de las personas y la capacitación constante en conjunto con los Ministerios de Gobierno y de Ambiente y Cambio Climático”.

Recomendaciones ante incendios forestales



Se recomienda no realizar quemas de residuos, rastrojos o pastizales, evitar el uso de fuego en espacios abiertos y extremar precauciones en actividades rurales que puedan generar chispas, como el uso de maquinaria o herramientas de corte. Es fundamental mantener limpios los terrenos, retirando malezas secas y despejando franjas de protección alrededor de viviendas, galpones y alambrados.



En caminos rurales y banquinas, no arrojar colillas de cigarrillos, fósforos ni residuos inflamables, y evitar estacionar vehículos sobre pasto seco, ya que el calor del motor puede provocar un foco de incendio.



También se recomienda no arrojar botellas ni objetos de vidrio, que pueden actuar como lupa bajo el sol y encender la vegetación.



En zonas periurbanas, la limpieza de baldíos, patios y espacios comunes contribuye a disminuir las posibilidades de inicio y propagación del fuego. Frente a la presencia de humo, olor a quemado o llamas, se debe dar aviso inmediato a los servicios de emergencia (911) o a los bomberos (100) y mantenerse alejado del área afectada, sin intentar combatir el incendio sin los medios adecuados.



También se recomienda seguir atentamente las indicaciones de comunas/municipios y en caso de emergencia acatar las órdenes de los Sistemas de Emergencias (Bomberos, Policía, Protección Civil).