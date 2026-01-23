Villa Ocampo: La Defensoría del Pueblo de Santa Fe estará ofreciendo atención gratuita

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe llevará adelante una nueva jornada de atención territorial en la ciudad de Villa Ocampo, con el objetivo de brindar asesoramiento y orientación ciudadana de manera gratuita.

La actividad se realizará el martes 27 de enero, en el horario de 17:00 a 19:30 horas, en Padre Ángel Tibaldo 1578. Durante la jornada, vecinas y vecinos podrán acercarse para realizar consultas y recibir acompañamiento en diversas problemáticas.

Entre los temas que se abordarán se encuentran consultas sobre subsidios energéticos, dificultades con los servicios de agua, luz y gas, inconvenientes con tarjetas de débito y crédito, falta de respuesta por parte de obras sociales, conflictos vecinales a través de instancias de mediación, situaciones de violencia de género, así como cuestiones familiares, jurídicas y vinculadas a inquilinos.

Estas acciones forman parte del programa “La Defensoría en el Territorio”, mediante el cual el organismo recorre distintas localidades de la provincia para acercar sus servicios, garantizar derechos y fortalecer el acceso a la información y al acompañamiento institucional.

Artículo relacionadosMás de paralelo28.com.ar