Villa Ocampo participó del segundo encuentro de la Mesa Intersectorial para la Prevención del Suicidio

Este jueves 22 de enero se llevó a cabo, en la Casa del Bicentenario de la ciudad de Reconquista, el segundo encuentro de la Mesa Intersectorial de Abordaje para la Prevención del Suicidio, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe que reunió a representantes de municipios, comunas, instituciones religiosas y organizaciones sociales de la región.

En representación de la Municipalidad de Villa Ocampo participaron la secretaria de Promoción Social, Luciana Luque, y la asistente social Andrea Brac, junto al equipo del Área de Salud Mental, integrado por la psicóloga Lourdes Banega y la trabajadora social Lara Schervinsky.

La jornada estuvo encabezada por funcionarias del Ministerio de Salud provincial: la coordinadora de la Región de Salud Reconquista, Luciana Ramoa; la coordinadora regional de Salud Mental, Laura de la Rosa; y la responsable del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, Cristina Gentile. El encuentro tuvo como objetivo principal unificar criterios y fortalecer estrategias intersectoriales para la prevención del suicidio, desde una mirada territorial y comunitaria.



Durante el desarrollo de la mesa de trabajo se abordó la importancia de realizar diagnósticos locales, conocer los recursos existentes en cada comunidad y construir propuestas de prevención acordes a cada realidad, priorizando la atención de las situaciones de urgencia y el funcionamiento articulado de la red de salud y contención social.

Asimismo, se destacó la necesidad de desmitificar creencias en torno a la problemática del suicidio, promover la corresponsabilidad social y reforzar el rol de la escucha, el acompañamiento y la detección temprana de señales de alerta, entendiendo que se trata de una problemática multicausal que requiere abordajes integrales.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se valora la participación en estos espacios de construcción colectiva, que permiten fortalecer las políticas públicas de prevención y cuidado de la salud mental, reafirmando el compromiso del Estado local con el trabajo articulado y la promoción del bienestar de la comunidad.