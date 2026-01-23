Las Toscas: La Defensoría del Pueblo llega a Las Toscas

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe estará presente en Las Toscas, acercando atención directa y gratuita para acompañar a vecinas y vecinos con consultas y trámites cotidianos.
Fecha: Martes 27/01
Hora: De 9:00 a 12:30 h
Lugar: Plaza 23 de Agosto (Calle 10, esquina 19)
Durante la jornada se brindará orientación sobre:
– Subsidios energéticos
– Inconvenientes con servicios de agua, luz y gas
– Tarjetas de débito y crédito
– Obras sociales
– Conflictos entre vecinos (mediación)
– Situaciones de violencia de género
– Temas familiares, jurídicos y de inquilinos