Las Toscas: La Defensoría del Pueblo llega a Las Toscas

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe estará presente en Las Toscas, acercando atención directa y gratuita para acompañar a vecinas y vecinos con consultas y trámites cotidianos.

Fecha: Martes 27/01

Hora: De 9:00 a 12:30 h



Lugar: Plaza 23 de Agosto (Calle 10, esquina 19)

Durante la jornada se brindará orientación sobre:



– Subsidios energéticos

– Inconvenientes con servicios de agua, luz y gas

– Tarjetas de débito y crédito

– Obras sociales

– Conflictos entre vecinos (mediación)

– Situaciones de violencia de género

– Temas familiares, jurídicos y de inquilinos