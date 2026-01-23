Santa Fe llega a Cosquín con el mensaje y legado del Brigadier López

La Delegación Oficial de la provincia actuará este sábado 24 de enero en la apertura del Festival Nacional de Folklore de Cosquín con una obra que rinde tributo al Brigadier Estanislao López. El espectáculo reunirá a más de 50 artistas en escena y contará con la participación central de Juan Carlos Baglietto. “Elegimos poner en juego un mensaje político sobre el escenario”, afirmó la ministra de Cultura, Susana Rueda.

A 240 años del nacimiento del Brigadier Estanislao López, la Delegación Oficial de Santa Fe actuará este sábado 24 de enero en la jornada inaugural del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026.



Conformada por más de 50 artistas, y con la participación central del cantante Juan Carlos Baglietto, la delegación presentará un espectáculo integral que combina música, danza y recursos visuales.



La ministra de Cultura de la provincia, Susana Rueda, explicó que la propuesta busca resignificar la figura del prócer santafesino desde una perspectiva contemporánea: “Cosquín es el escenario más federal que podemos elegir para poner en juego los valores del Brigadier López en este año en que se cumplen 240 años de su nacimiento. Vamos con una apuesta muy fuerte y estamos muy conformes con el resultado logrado. Hubo una intervención muy importante de los equipos del Ministerio de Cultura y de artistas como Juan Carlos Baglietto, que lidera la voz con una fuerza interpretativa notable”.



La presentación, programada para la noche de apertura del festival, tendrá transmisión televisiva en directo. En ese marco, Rueda invitó a la ciudadanía a acompañar el espectáculo: “Toda la población de Santa Fe tiene que estar mirando la presentación de la provincia en Cosquín. Tenemos la misión que nos planteó el gobernador Maximiliano Pullaro de poner mucho en juego sobre el escenario y necesitamos sentir ese acompañamiento. La transmisión será en vivo por la Televisión Pública y por Radio y Televisión Santafesina (RTS)”.



La Delegación santafesina está integrada por un cuerpo de danza de 42 personas y una banda de diez músicos, dirigida por Homero Chiavarino, con la participación central de Baglietto. La propuesta cuenta con dirección general de puesta en escena de Marcelo Tatú Díaz, dirección coreográfica de Mariela Frey y Darío Kluczkiewicz, visuales de Pablo Guerini, y vestuario a cargo de Federico Sokolovsky Toobe y Lucas Ruscitti.



Santa Fe representada



“Hay mucho talento santafesino sobre el escenario”, destacó Rueda, quien recordó que el cuerpo de danza se conformó a partir de una convocatoria abierta realizada en octubre en cinco localidades de la provincia, a la que se presentaron más de 400 postulantes.



“Lo mejor de cada lugar va a estar en el escenario mayor de Cosquín, con un mensaje y un homenaje al Brigadier López, una figura que ha sido relegada por la historia, como tantos caudillos federales que sostuvieron una postura política difícil en su tiempo y que hoy vuelve a ser compleja: el federalismo. Elegimos poner en juego un mensaje político sobre el escenario. A los bailarines y bailarinas les decimos que ellos son el pueblo de Santa Fe representado en Cosquín”.



En relación con el entramado cultural de la provincia, la ministra subrayó que “Santa Fe es un semillero de talento, con una diversidad cultural que acompaña el paisaje, la producción y la identidad de cada región”, y mencionó la multiplicidad de festivales y celebraciones populares que atraviesan el territorio a lo largo del año.



En esa misma línea, Rueda destacó la próxima edición del Festival Faro, que se realizará los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero, con coorganización del Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario: “Habrá un fuerte protagonismo de músicos locales y también artistas nacionales. Durante tres días se presentarán cerca de diez bandas por jornada, en el Parque Urquiza y el Anfiteatro, con dos escenarios principales, gastronomía y actividades para las infancias. Es una propuesta gratuita para toda la familia, con reserva previa de entradas”.

Video